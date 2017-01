ANNA GALIENA / L’attrice tra le protagoniste de Il bello delle donne.. qualche anno dopo (Verissimo, 14 gennaio 2017)

ANNA GALIENA, L’ATTRICE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: PROTAGONISTA DELLA FICTION IL BELLO DELLE DONNE.. QUALCHE ANNO DOPO (VERISSIMO, 14 GENNAIO 2017) – Tra poche ore nel primo pomeriggio di Canale 5 viene trasmesso un nuovo appuntamento con la trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti che vi prenderanno parte figura anche il nome dell’attrice italiana Anna Galiena. Per la Galiena ci sarà, dunque, una lunga intervista nel corso della quale si parlerà della sua vita privata, dei progetti futuri e dei prossimi impegni professionali. In particolare si parlerà della fiction di Canale 5, Il bello delle donne.. alcuni anni dopo, diretta dal regista Eros Puglielli e che vedrà proprio la Galiena tra le principali protagoniste. Una fiction che ha fatto il proprio ritorno nella televisione italiana dopo 13 anni di assenza, proprio ieri sera sulle frequenze di Canale 5. Nel cast oltre alla Galiena sono presenti Manuela Arcuri, Alessandra Martines, Delia Duran, Lina Sastri, Giuliana De Sio e Federica Nargi. Nell’attesa di saperne di più dalla stessa Anna Galiena, ricordiamo i momenti più importanti della sua carriera.

ANNA GALIENA, L’ATTRICE NEL SALOTTO TELEVISIVO DI CANALE 5: LA CARRIERA (VERISSIMO, 14 GENNAIO 2017) – Anna Galiena è nata a Roma nel 1949. Da sempre grande appassionata di spettacolo e di teatro, decide negli anni Settanta di trasferirsi a New York per seguire degli importanti corsi di recitazione. In America inizia a lavorare in teatro recitando nella tragedia Romeo e Giulietta e Il Gabbiano. Una volta tornata in Italia si spalancano per lei le porte del grande schermo. L’esordio avviene nel 1985 nella commedia di Carlo Vanzina, Sotto il vestito niente. Nel corso degli anni prende parte a tante altre pellicole arricchendo il proprio curriculum e l’appeal nei riguardi del pubblico italiano. Recita in Mosca addio di Mauro Bolognini, La scuola di Daniele Luchetti, Come te nessuno mai di Gabriele Muccino, Stai lontana da me di Alessio Maria Federici e nel 2016 è stata protagonista ai botteghini con il film La pazza gioia di Paolo Virzì. Tantissime sono state anche le fiction in cui la Galiena ha recitato come Capri 2, Non è stato mio figlio e il Veterinario.

