Federica Pellegrini: “La nascita di Matilde? E’ servito un parto cesareo d’urgenza”/ “Due giorni intensi…”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati oggi nello studio di Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin le emozioni incredibili vissute oggi in qualità di genitori e, ancor di più il 3 gennaio: il giorno della nascita della loro figlia Matilde. La campionessa è partita dal momento del parto, purtroppo piuttosto faticoso e debilitante: “Sono stati due giorni abbastanza intensi, alla fine è nata il 3 gennaio, proprio tirata fuori… E’ stato un parto cesareo d’urgenza. Erano iniziate le contrazioni ma a 48 ore aveva un po’ battito irregolare e quindi abbiamo fatto il cesareo, non ce la siamo sentita di aspettare oltre”.

A rincarare la dose nel raccontare le emozioni per la nascita della figlia Matilde ci ha pensato Matteo Giunta – compagno di Federica Pellegrini – con parole piuttosto eloquenti: “Sono momenti ed emozioni forti, vai dalla preoccupazione alla voglia di vedere questa piccola che vede la luce. Sono riuscito però a mantenere la calma grazie all’esperienza nello sport”. Ricordando quei momenti, diversa è stata la percezione della nuotatrice dal punto di vista fisico: “Io invece ho sofferto molto, le contrazioni erano molto dolorose e violente quindi dopo il parto ero veramente esaurita, mi reggeva lui…”.

Dopo la sofferenza fisica arriva però il momento più lieto; quel pianto che genera una felicità senza confini e che per Federica Pellegrini e Matteo Giunta ha sancito il loro ‘esordio’ da genitori. “Io ero nella stanza di fianco, ho sentito questo pianto e mi sono veramente sciolto” – ha spiegato lo sportivo, seguito dalla campionessa – “Lui l’ha vista prima di me, poi l’ho vista io ed è stata bravissima; si è attaccata subito al seno però devo dire che quel primo pianto è stato una liberazione”. Federica Pellegrini ha poi raccontato i primi mesi della sua piccola Matilde: “Adesso ha 3 mesi e mezzo, pesa 7kg, sembra già un gigante rispetto a quando è nata. Effettivamente è stato bellissimo, adesso dopo i primi giorni difficili dopo un parto del genere dove la prima settimana è stata davvero pesante, capisci che dal primo momento è stato meraviglioso”.

Silvia Toffanin – nel corso dell’intervista a Verissimo – ha poi incalzato Matteo Giunta a proposito dei cambiamenti della sua compagna Federica Pellegrini ora che la maternità fa parte della sua quotidianità. “E’ una piacevole scoperta perché anche da mamma è splendida, io sono strafelice e contento. L’ho aiutata il più possibile in questo periodo, è tutto un crescendo; ogni giorno è un viaggio bellissimo. Quando ti senti padre è qualcosa che non si può spiegare”. La campionessa ha poi spiegato cosa l’ha ispirata nella scelta del nome per sua figlia: “Il nome l’ho proposto io perchè è il nome della mia bisnonna, Matilde poi mi piaceva molto”.











