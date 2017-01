MIGUEL BOSÉ: MORTA LA NIPOTE BIMBA, ERA MALATA DI CANCRO. IL RICORDO DI LAURA PAUSINI, FOTO (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Lutto per Miguel Bosé: la nipote Bimba, al secolo Eleonora Salvatore, è morta all'Hospital Universitario Ramon y Cajal di Madrid. La modella, stilista, attrice e cantante si è spenta all'età di 41 anni dopo aver lottato tenacemente contro il cancro. Nel 2014 ha scoperto di avere un tumore al seno e dopo l'intervento di mastectomia ha deciso di farsi fotografare: lo scatto del fotografo Gorka Postigo per Vein Magazine ha fatto scalpore, anche perché Bimba Bosé ha lasciato intravedere con grande coraggio le cicatrici dell'operazione. L'estate scorsa è tornata sull'argomento, spiegando di non aver ancora vinto la battaglia contro il cancro. Molto conosciuta in Spagna, Bimba era nota in Italia per la parentela con Miguel Bosé. Ha mosso i primi passi nel mondo della moda posando per fotografi del calibro di Steven Meisel e Mario Testino, attratti dal suo aspetto androgino. Poi ha sfilato sulle passerelle di mezzo mondo ed è comparsa sulle copertine di Vogue e Haroer's Bazaar. Si è dedicata anche alla musica e al cinema: ha fatto parte del trio The Cabriolets e ha duettato con lo zio Miguel Bosé in "Como un lobo", tratto dall'album Papito del 2007 (clicca qui per il video del duetto). L'anno scorso si è classificata al quarto posto al talent show Levantate All Stars. Come attrice ha recitato in diversi film, tra cui "El consul de Sodoma" e "Julieta" di Pedro Almodovar. Dopo aver appreso la notizia della morte di Bimba Bosé, Laura Pausini ha espresso il suo cordoglio su Facebook: «Una guerriera. Una donna che mostrava la bellezza di non essere tutti uguali. Una cantante e attrice che rispettavo». Clicca qui per visualizzare il post di Laura Pausini.

