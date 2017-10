EDOARDO ERCOLE/ Il figlio di Serena Grandi piange in diretta tv per le parole di Corinne Clery (Domenica Live)

Edoardo Ercole, il figlio di Serena Grandi piange in diretta tv a Domenica Live dopo i video con le ultime dichiarazioni di Corinne Clery nella casa del Grande Fratello Vip.

22 ottobre 2017 Emanuela Longo

Serena Grandi ed Edoardo Ercole

Lo ha chiesto in lacrime, in diretta tv a Domenica Live nel pomeriggio di oggi: Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, torna a chiedere a Corinne Clery di non parlare più di lui e della madre nel corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip. Il dibattito di metà puntata e che ha visto in studio anche la presenza di Angelo Costabile, giovane fidanzato di Corinne, si è basato ancora una volta sulle reciproche accuse tra Serena Grandi e la sua rivale in amore, ultima compagna dell'ex marito Beppe Ercole, padre appunto di Edoardo. Sono accuse pesantissime, quelle rivolte da Corinne, che nella spiatissima Casa di Cinecittà, dal suo ingresso ad oggi ha dedicato ampio spazio proprio ad alcune confessioni sul rapporto con Serena e con il figlio. Cosa, ovviamente, per nulla gradita dai due ospiti di Domenica Live. Con una serie di filmati sono stati ripercorsi i momenti salienti con le dichiarazioni durissime di entrambe le donne, fino a quella della Clery che ha definito la Grandi una donna molto triste: "Ha gli occhi tristi e vuoti", avrebbe detto in una delle tante conversazioni.

LO SFOGO DEL GIOVANE DOPO LE ULTIME DICHIARAZIONI DELLA CLERY

E' stato proprio dopo la visione di questi filmati che, terminata la pausa pubblicitaria, abbiamo ritrovato il giovane Edoardo Ercole particolarmente scosso e in lacrime. La sua sensibilità è emersa, confermando la fragilità del ragazzo ma anche la sua stanchezza psicologica rispetto a questa situazione. Edoardo ha così dato sfogo alle sue emozioni dopo gli ultimi avvenimenti, nonostante la difesa di Costabile in favore della compagna "reclusa" nella casa del GF Vip. Il giovane Ercole ha ribadito come le parole di Corinne sulla "famiglia allargata" non corrispondano affatto a verità: "Ma quale famiglia allargata? Magari!", ha detto. Se inizialmente i loro rapporti erano molto buoni, infatti, dopo la morte del padre tutto sarebbe mutato e a rendere ancora più fragili gli equilibri sarebbe stata quell'offesa ricevuta proprio dall'attrice che avrebbe detto di essere contro l'omofobia. Per Edoardo non sarebbe affatto così, tenendo conto dell'offesa a lui rivolta, in riferimento alla quale la stessa Barbara è rimasta alquanto perplessa. La parola in questione, rivolta al figlio di Serena Grandi, sarebbe il classico epiteto volgare spesso rivolto agli omosessuali e che avrebbe profondamente ferito il ragazzo. Proprio a causa del suo stato d'animo ha chiesto che non venisse trasmesso un video con le ultime dichiarazioni della Clery nella Casa, destinate a lui. Quindi la d'Urso ha dato la possibilità a madre e figlio di inviare un messaggio a Corinne, ma entrambi si sono rifiutati. Serena ha ammesso di essere pronta a dirle domani, in diretta tv, ciò che pensa, mentre Edoardo preferisce attendere un momento migliore dal punto di vista emotivo.

