Tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi è amore?/ Tra loro spunta Estefania…

Mercedesz Henger è apparsa interessata a Edoardo Tavassi. Tra loro è nato un rapporto di complicità anche se al momento non è chiaro se potrà evolvere o meno. Il naufrago ha espresso alcune perplessità in merito ai reali sentimenti di Mercedesz Henger. Guardando le immagini del daytime si ha la sensazione che tra loro ci sia del tenero. Da quando però Mercedesz è sbarcata all’Isola dei Famosi le sue attenzioni no hanno convinto gli alti naufraghi. In particolare, Guendalina Tavassi ha messo in dubbio la sincerità della naufraga. Edoardo Tavassi in una delle ultime puntate aveva dichiarato: “Passando più tempo insieme, mi fido del mio istinto e i pregiudizi dell’inizio sono svaniti. È rimasta solo una bella persona”.

Mercedesz dal canto suo spera che qualcosa possa nascere fuori dal contesto dell’Isola dei Famosi e dichiara: “Lui è la gioia di stare su quest’isola, mi dà la forza di andare avanti. Se davvero dovesse nascere qualcosa di importante fuori di qui, io vorrei diventare amica di Guendalina. Lei aveva dei pregiudizi su di me, ma posso capirlo, non mi conosceva. A me stava simpatica ancor prima di arrivare qui, spero che avrò modo di farle cambiare idea”. Arriva, poi, la domanda diretta di Ilary Blasi che le chiede: “Ma ti piace Edoardo?”. La risposta di Mercedes è inequivocabile: “Penso che si sia capito Ilary! Che devo fa oh? A me sembra che sia lui che mi sta friendzonando”.

Edoardo Tavassi però è stato insidiato da Estefania Bernal. Mercedesz Henger aveva già notato un avvicinamento tra loro all’Isola dei Famosi e aveva mostrato il suo disappunto. In realtà, Edoardo aveva manifestato un interesse nei confronti di Estefania che però gli aveva rifilato un due di picche buttandosi tra le braccia di Roger Balduino. Estefania non aveva risparmiato complimenti: “Non devi essere insicuro e pensare che non sei bello. Guarda che ad esempio adesso stai da Dio. Con questi capelli rasati stai molto meglio fidati. Per me da 1 a 10 sei un 8. […] Adesso comunque hai chances con me”.

Edoardo sembra ormai essersi dimenticato di Mercedesz Henger tanto che stando alle ultime indiscrezioni lui avrebbe approfittato della permanenza nel resort in Honduras dopo la semifinale per provarci con lei. Sul sito Biccy.it si legge: “Lui nel resort si è trovato a passare la sua ultima notte come altre due naufraghe eliminate: Pamela Petrarolo e la modella Estefania Bernal. Secondo le nostre fonti la ragazza avrebbe flirtato con Tavassi ma ricevendo un due di picche. Il fratello di Guendalina davvero aspetta di guardare Mercedes Henger senza telecamere per capire qualcosa di più del loro rapporto”.











