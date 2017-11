Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo stanno insieme?/ Dopo la crisi torna il sereno: la conferma in un video

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo sono tornati insieme? Dopo la crisi per la simpatica coppia è tornato il sereno! L'annuncio è arrivato con un video su Instagram Story

02 novembre 2017 Anna Montesano

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo

Tutto pronto per il ritorno di Paolo Ruffini in tv con Colorado, che torna in onda questa sera, 2 novembre, su Italia Uno. È carico il conduttore e comico che negli ultimi giorni è tornato al centro del gossip per il ritorno di fiamma con la bella Diana Del Bufalo. Ricordiamo infatti che dopo la fine del matrimonio con Claudia Campolongo, il comico toscano si è innamorato di Diana Del Bufalo, conosciuta proprio sul palco di Colorado nel 2015. La loro relazione viene ufficializzata nel 2016, un annuncio che tuttavia scatenò non poche critiche, soprattutto nei confronti di Diana. La storia prosegue per il meglio fino a quando si inizia a parlare di crisi e di un nuovo amore per la Del Bufalo che, secondo il gossip, corrisponderebbe al chirurgo plastico Valerio Finocchi. Segue l'ufficializzazione della rottura tra Diana e Paolo, notizia che solleva un grosso malumore tra i tanti fan della coppia.

TORNA L'AMORE DOPO LA CRISI

Solo pochi giorni fa però arriva il colpo di scena: nella coppia è tornato il sereno! Dopo essere stati paparazzati a cena è arrivata la conferma su Instagram che ha scatenato l'entusiasmo dei fan. La notizia ufficiale del ritorno di fiamma tra Ruffini e la Del Bufalo arriva infatti in un video ironico pubblicato come Instagram Story sul profilo della cantante e conduttrice. Nel filmato l'ex concorrente di "Amici di Maria De Filippi" fa ironia sugli ultimi casi di molestie sessuali nel mondo dello spettacolo e afferma di essere fidanzata con il conduttore di Colorado. Ricordiamo che lo scorso luglio, dopo la fine della loro relazione, Del Bufalo aveva dedicato a Ruffini un post romantico: "Ci siamo amati alla follia, ci amiamo ancora, in un'altra forma. Io non so se le persone siano destinate a stare insieme per sempre, ma l'amore vero va provato almeno una volta nella vita... altrimenti l'esistenza non avrebbe senso".

© Riproduzione Riservata.