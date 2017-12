Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti si sono lasciati/ Uomini e donne, su Instagram: “una sconfitta”

26 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti si sono lasciati. La storia d'amore di una delle coppie più amate di Uomini e Donne è finita. La conferma arriva dalle parole del pallanuotista romano, che su Instagram ha pubblicato un lungo messaggio con il quale ha annunciato la separazione. L'ex corteggiatore è partito dalla foto che ha scelto di pubblicare, quella che gli ha fatto perdere la testa per Sonia. Da allora però sono cambiate tante cose. «Sarebbe bello poter oggi raccontare qualcosa di differente, smentire ciò che per settimane si è vociferato sui social, purtroppo ciò che possiamo fare è solamente ammettere la sconfitta, la nostra sconfitta, e non credo si possa immaginare quanto ci costi farlo», ha scritto Emanuele sul suo profilo social. E lo fa con toni eleganti, quelli di una persona che ha davvero amato la persona con cui ha condiviso gli ultimi dieci mesi della sua vita. Parla infatti di Sonia Lorenzini come di una donna incredibile: «Credo abbia cambiato per sempre la mia vita, e mi abbia fatto capire cosa significhi amare». L'amore non è stato dunque sufficiente per superare le difficoltà, ma Emanuele Mauti si è assunto le sue responsabilità, dicendosi consapevole del fatto che i suoi ritmi di vita, le sue passioni, i suoi errori e il suo carattere «abbiano tolto del tempo» alla coppia, facendoli diventare «due persone distanti da quelle che sappiamo essere». E poi ha concluso il messaggio: «Ti voglio bene! Un bene incomprensibile per il resto del mondo».

Aveva corteggiato il tronista Claudio D'Angelo, per poi non essere scelta, ma era riuscita a trovare poi l'amore con Emanuele Mauti. Questa, in breve, la storia di Sonia Lorenzini a Uomini e Donne. La bella mantovana dagli occhi verdi aveva colpito per la sua simpatia al punto tale che Maria De Filppi decise appunto di darle un'occasione da tronista nel dating show. Ci mise poco a notare il bel pallanuotista romano, infatti la sua fu una scelta lampo. Poi andarono a vivere insieme a Latina, dove lui lavora. Hanno briciato le tappe, ma si sono mostrati sempre uniti e innamorati. Così sono cominciate a circolare le voci su un possibile matrimonio nel 2018, ma poi qualcosa è cambiato. I fan hanno cominciato a notare che la coppia non appare più insieme sui social. Cominciano allora a circolare voci di crisi, che Sonia Lorenzini ha dribblato mantenendo la sua privacy. Qualcosa però non andava, infatti i due hanno trascorso separati le festività natalizie. Ora la conferma di Emanuele Mauti circa la fine della loro relazione.

