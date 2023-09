Sonia Lorenzini: “Grande Fratello 2023? Mi piacciono Giselda e Rosy”/ “L’amicizia con Dayane Mello è finita…”

Grande Fratello 2023, l’opinione di Sonia Lorenzini sui nuovi concorrenti

Come giusto che sia, le prime battute del Grande Fratello 2023 stanno riscuotendo un discreto interesse non solo tra gli appassionati, ma anche per gli ex protagonisti. Come riporta Coming Soon – che cita una recente intervista per Casa SDL – anche Sonia Lorenzini ha voluto dire la sua sul nuovo format del reality e non solo. L’ex volto del GF Vip e di Uomini e Donne ha rivelato: “Sono onesta, ho guardato poco il Grande Fratello, non ho avuto modo di seguirlo perchè sono appena rientrata da un viaggio particolare, più di un mese in giro per la Sardegna”.

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini assiste alla violenza su una donna/ "Abominevole, calci in pancia e in bocca"

Nonostante abbia ammesso di non aver dedicato largo spazio alla nuova edizione del Grande Fratello, Sonia Lorenzini ha comunque sottolineato come sia riuscita a farsi un’idea rispetto ad alcuni dei nuovi concorrenti. “Ho individuato qualche personalità che mi piace, tipo Giselda mi sta molto simpatica. La ragazza che cucina, Rosy, lei mi è piaciuta. Ho visto che nonostante lei si attivi per fare insomma qualcosa di positivo nella Casa, viene un po’ attaccata perchè ha questo carattere deciso”.

Sonia Lorenzini, svolta dopo Uomini e Donne: "Ecco la mia prima canzone"/ Il web attacca: "Abbiate rispetto!"

Sonia Lorenzini e il retroscena sulla rottura con Dayane Mello: “E’ stata l’ultima goccia…”

Concludendo il suo discorso sul Grande Fratello 2023 – come riporta Coming Soon – Sonia Lorenzini ha aggiunto una considerazione sull’attuale situazione intorno alla figura di Rosy Chin: “E’ quello che succede in ogni gruppo di persone; viene presa di mira quella con più personalità diciamo”. Nel prosieguo dell’intervista per Casa SDL – come riporta il portale – l’ex volto del GF Vip ha avuto modo di dare ulteriori spiegazioni anche sull’amicizia non più solida con Dayane Mello. “Abbiamo interrotto tutti i rapporti; io sono una che si spende molto per gli altri, quando dico di essere amica di qualcuno lo sono a parole, a gesti e a fatti”.

Sonia Lorenzini, lite con Soleil Sorge per Onestini/ "Userò il tuo libro in bagno…"

In relazione all’amicizia naufragata con Dayane Mello, Sonia Lorenzini ha poi aggiunto: “Ci sono per me, a 34 anni, dei valori che mi porto dietro e che mi hanno dato i miei genitori… Come il rispetto nel comunicare“. L’ex volto del GF Vip ha poi posto come esempio una collaborazione professionale, disertata improvvisamente a poco prima dal suo avvio. A tal proposito, ha spiegato: “Io sono una persona che passa sopra tante cose; questo diciamo che è stato l’ultimo episodio, la goccia che ha fatto traboccare il vaso“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA