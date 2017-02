Ballando con le stelle 2017 / Ed.12 prima puntata: diretta, concorrenti e classifica. Il ruolo di Roberta Bruzzone (oggi, 25 febbraio)

BALLANDO CON LE STELLE 2017, ED.12 PRIMA PUNTATA: DIRETTA, CHI SONO I CONCORRENTI? (OGGI, 25 FEBBRAIO) - Dodicesima edizione di Ballando con le stelle alle griglie di partenza: la prima puntata è in programma proprio per la serata di oggi, sabato 25 febbraio, ed è ora quindi di conoscere più da vicino le coppie di concorrenti in gara. Si parte con un volto noto della fiction della prima rete nazionale, Simone Montedoro, amatissimo nel ruolo di Giulio Tommasi in Don Matteo. Simone Montedoro ballerà insieme ad Alessandra Tripoli. Seconda concorrente in gara, al fianco di Maykel Fonts, la talentuosa Giuliana De Sio, che è anche in onda sul piccolo schermo di Canale 5 nella serie Il bello delle donne… Alcuni anni dopo. Ci sono altri due componenti del cast del prodotto Ares che ha deciso che si sarebbero esibiti nella 12esima edizione di Ballando con le stelle: si tratta di Christopher Leoni (con Ekaterina Vaganova) e Anna Galiena (con Simone Di Pasquale). Sempre pescando dal vasto mondo attoriale, faranno capolino anche Martina Stella (suo il ruolo di Elena in Amore pensaci tu) al fianco di Samuel Peron e Antonio Palmese (Don Matteo) con Samanta Togni. Si passa poi al mondo della musica, con Fausto Leali in gara con Ornella Boccafoschi, e - rimanendo ancorati al mondo dello spettacolo - impossibile non citare la mitica Alba Parietti, che gareggerà con Marcello Nunzio, e la modella svizzera di origine russa Xenia Tchoumitcheva, al fianco di Raimondo Todaro. Non mancheranno gli atleti: il giovanissimo judoka Fabio Basile parteciperà a Ballando con le stelle 2017 insieme a Anastasia Kuzmina, mentre la stella del rugby Martin Castrogiovanni sarà al fianco di Sara Di Vaira. Per concludere, non mancheranno l’atleta paralimpico Oney Tapia (con Veera Kinnunen) e la giornalista Anna La Rosa con Stefano Oradei.

BALLANDO CON LE STELLE 2017, ED.12 PRIMA PUNTATA: DIRETTA, COME È CAMBIATA LA GIURIA? (OGGI, 25 FEBBRAIO) - Piccole rivoluzioni in giuria per quanto riguarda Ballando con le stelle 2017. Il programma della prima rete nazionale partirà stasera e il pubblico sarà felice di scoprire che al tavolo dei giurati sono stati riconfermati tutti i nomi dello scorso anno. Si parte proprio con Carolyn Smith, ballerina e coreografa britannica, che avrà il compito di giudicare dal punto di vista prettamente tecnico le performance dei concorrenti. Non mancheranno però l’attore, scrittore e conduttore Fabio Canino, insieme allo stilista Guillermo Mariotto, alla pungente blogger Selvaggia Lucarelli (che ha ripreso il ruolo anche in Eccezionale Veramente su La7) e al giornalista Ivan Zazzaroni. La novità consiste nella figura della criminologa Roberta Bruzzone, che avrà il compito di giudicare sotto un punto di vista psicologico gli sfidanti di Ballando con le stelle. Quando si balla, diverse emozioni entrano in scena: ma saranno davvero quelle più efficaci e costruttive? A lei il difficile verdetto…

BALLANDO CON LE STELLE 2017, ED.12 PRIMA PUNTATA: DIRETTA, IL RUOLO DI VALERIO SCANU (OGGI, 25 FEBBRAIO) - Anche Valerio Scanu sarà uno dei volti fondamentali della dodicesima edizione di Ballando con le stelle. Scanu si occuperà di stare al fianco delle scene, per analizzare tutte le pagine social della trasmissione e occuparsi dei commenti che il pubblico lascia sulle piattaforme. “Lo scorso anno ho partecipato come ospite a quattro delle dieci puntate di Ballando con le stelle mi sono divertito tanto” ha raccontato Scanu in un’intervista esclusiva rilasciata a Gay.it, spiegando perché ha accettato la proposta di Milly Carlucci che lo farà sbarcare nuovamente su Rai 1 “Milly è davvero una grande professionista e ti confido che, durante le prove, è la prima ad arrivare in studio e l’ultima ad uscire. Cura tutto scrupolosamente e non lascia mai nulla al caso. Andrebbe vista da vicino per capire quale macchina da guerra, bonariamente parlando, sia. Avendo visto come lavora e come rispetta le persone, non ho saputo e non ho voluto dirle di no”. Bisogna poi aggiungere un altro dettaglio importante: per il primo appuntamento insieme a Ballando con le stelle ci sarà l’allenatore Roberto Mancini come Ballerino per una notte.

