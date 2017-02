LEONE DI LERNIA È MORTO / Lo Zoo di 105, l’annuncio del figlio Davide: “grazie di essere esistito” (oggi, 28 febbraio 2017)

LEONE DI LERNIA E' MORTO: L’ANNUNCIO DEL FIGLIO SU FACEBOOK (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Leone Di Lernia purtroppo non è riuscito a superare il male incurabile che da giorni lo aveva costretto a ricoveri forzati e a tante voci che non lo davano in gravi condizioni di salute. Alla fine, prima del post dello Zoo di 105, da sempre amici e fidati compagni del buon Leo, è il figlio Davide a scrivere il commento subito ripreso da tantissime condivisioni sui social. «R.I.P. LEONE DI LERNIA. Un male incurabile l'ha portato via, ma non ha portato via il suo spirito che rimarrà nei nostri cuori. La famiglia Di Lernia ringrazia tutte le persone che l'hanno amato e i suoi fans. Grazie di essere esistito. Ti amo Davide», scrive su Facebook Davide Di Lernia dopo la terribile notizie della morte dell’istrionico papà, amato da tantissimi giovani e meno giovani in questi anni di carriera in radio e tv. Nei giorni scorsi Davide Di Lernia era stato ospita della trasmissione di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 per raccontare in maniera ovviamente riservata e vaga le condizioni del padre e avevano festeggiato la sua uscita dall’ospedale. Purtroppo il male è stato troppo rapido e Leone Di Lernia ora riposa in pace.

LEONE DI LERNIA E' MORTO: LO ZOO DI 105 LO ANNUNCIA SU FACEBOOK (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - E' morto Leone di Lernia: il cantante, voce storica de Lo Zoo di 105, era stato ricoverato la scorsa settimana per un malore. Poi era stato dimesso dall'ospedale ed era tornato a casa. Le sue condizioni di salute però erano sempre gravi, secondo quanto gli stessi conduttori della trasmissione radiofonica avevano comunicato. E proprio sul profilo Facebook del programma radio i presentatori hanno dato stamattina la notizia della morte di Leone di Lernia. Ecco il post che è stato pubblicato: "Sembra uno scherzo, uno dei mille fatti dallo Zoo, ma con il cuore spezzato, dobbiamo annunciare che Leone ci ha lasciato questa mattina! Riposa in pace fratello". Clicca qui per leggere i commenti.

LEONE DI LERNIA, LO ZOO DI 105 NON VA IN ONDA? VIDEO (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Non va in onda Lo Zoo di 105? Prima lo stop della trasmissione radiofonica per il ricovero di Leone di Lernia, poi il ritorno con la programmazione, dopo una settimana di pausa, e poi di nuovo una possibile sospensione Ieri 27 febbraio, i ragazzi del programma in onda su Radio 105, sono tornati: lo hanno annunciato loro stessi con un post sul profilo Facebook de Lo Zoo di 105. Ma ora, come riporta Radiocusanocampus.it, circola la notizia della nuova sospensione della trasmissione. Il nuovo stop potrebbe essere legato alle condizioni di salute ancora non buone di Leone di Lernia, voce storica del programma radiofonico. La scorsa settimana il cantante è stato infatti ricoverato in ospedale per un malore e si è temuto per la sua vita. Poi Leone di Lernia si è ripreso ed è potuto tornare a casa, dopo essere stato dimesso dall'ospedale. La ragione dell'interruzione, al momento a data da destinarsi, sarebbe legata alla malattia del cantante che sarebbe grave. Non si tratterebbe quindi di uno scherzo dei conduttori de Lo Zoo di 105 ma le condizioni di salute di Leone di Lernia sarebbero davvero tali da aver fatto prendere la decisione di interromperre il programma radiofonico. Clicca qui per vedere il video.

LEONE DI LERNIA, LO ZOO DI 105 NON VA IN ONDA: L'IRA DI MARCO MAZZOLI SU FB (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Marco Mazzoli, uno dei conduttori de Lo Zoo di 105, si è scagliato contro le accuse rivolte al programma radiofonico di "aver fatto uno scherzo" sulle condizioni di salute di Leone di Lernia. Ecco che cosa ha scritto infatti il presentatore sul proprio profilo Facebook domenica scorsa: "Certo che dopo una settimana di fuoco e 14 ore di volo, non è bello accendere il telefono e trovare altre merdate inventate da "presunti" giornalisti, che da 7 giorni sciacallano su una cosa molto grave! Non mi sembra difficile da comprendere, eppure sti poveretti, pur di fare ascolti, ci accusano di fare altrettanto! Leone è un presenzialista, ha passato i suoi 79 anni a cercare di apparire in radio e tv, è la sua vita e anche se ha subito tre operazioni, la sua voglia di apparire, gli ha dato la grinta di scherzare e cercare di rimettersi in fretta. Detto questo, ci sono "delle cose" che non si possono dire, per rispetto e per tenerlo carico!! Anche un demente ci arriverebbe, ma evidentemente è più forte il desiderio di fare scoop e ascolti!" (clicca qui per leggere tutto il post). Intanto Lo Zoo di 105 ha fatto visita sabato scorso a casa di Leone di Lernia: clicca qui per vedere il video.

