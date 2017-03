LEONE DI LERNIA / Video, la Puglia e lo Zoo di 105 in lutto per l’iconico conduttore (oggi, 1 marzo 2017)

LEONE DI LERNIA È MORTO, LA PUGLIA IN LUTTO PER IL CONDUTTORE (ULTIME NOTIZIE) - Leone Di Lernia manca ormai da 24 ore e il vuoto già si percepisce nel mondo che da sempre lo ha accolto e visto il suo personalissimo flusso di eventi ed esperienze: che un semplice conduttore con la passione per il trash e le battute volgari sia diventato famoso in tutta Italia per la sua immediata semplicità e “cafoneria” è un qualcosa che va comunque sempre sottolineato. Tutti ma proprio tutti in queste ore lo stanno salutando, in maniera magari anche troppo seria per come era abituato il buon Leone Di Lernia eppure sempre riconoscenti che quest’uomo ha rappresentato per molti non un modello ma un modo di divertirsi in maniera semplice, terra a terra. E proprio la sua terra ieri lo ha voluto salutare, addirittura con un messaggio del Governatore della Puglia Michele Emiliano, apparso sul sito della Regione che lo ha visto nascere e conquistare l’etere in radio: «Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Leone di Lernia, artista pugliese amato da tanti, tantissimi italiani. Ha fatto cantare e sorridere generazioni di suoi fan, con il suo tratto umano e artistico assolutamente unico. Alla moglie, alla famiglia e a quanti lo hanno seguito con affetto nella sua lunga carriera musicale giunga l’abbraccio della Regione Puglia».

LEONE DI LERNIA È MORTO, LO ZOO LO SALUTA COSÌ… (ULTIME NOTIZIE) - Un grande amico, nulla di più nulla di meno era Leone Di Lernia per lo Zoo di 105, il programma che lo ha visto nascere, crescere e insegnare intrattenimento ai tantissimi “animali” che vi hanno partecipato. Uno zoo in cui Leone si trovava a meraviglia e dove il pubblico ha imparato ad amarlo e rispettarlo. Ieri Marco Mazzoli ha affidato ad un video il ricordo semplice e commosso della perdita di Leone, non volendo fare troppe polemiche per gli ultimi giorni passati tra voci, bufale presunte e critiche per le condizioni non chiarissime del cantante trash. «Volevo ringraziare tutti, gli ascoltatori, i giornalisti e i telegiornali che stanno contattando la radio perché lo Zoo rilasci qualche intervista. Onestamente non ci sembra cosa, vi ringraziamo e sappiamo che Leone era un personaggio amato da tanti, che ha rappresentato un'era della radio ed era l'anima di questo programma. Io, sinceramente non me la sento. Lo Zoo non ha bisogno di visibilità anche perché è morto non un collega, ma un amico, un parente, un padre e un nonno. Vi chiedo solo rispetto e di lasciarci tranquilli nel nostro dolore. Sicuramente se Leone fosse qui avrebbe voluto 8mila televisioni come diceva lui, 60mila serate ma purtroppo non c'è più e questa cosa merita solamente il silenzio». Ma sono poi le foto, i video, il ricordo silenzioso strano per un luogo come lo Zoo di 105 che del “casino” ci ha costruito una lunghissima carriera da primato in radio. Eppure la morte colpisce tutti, quando tratta di un amico come Leone DI Lernia: eccole in una galleria direttamente tratta dalla pagina Facebook ufficiale dello Zoo. Ciao Leone, buon riposo.

