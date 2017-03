Roberta Capua foto

ROBERTA CAPUA, "VOGLIO STUPIRE I GIUDICI" (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Roberta Capua torna in tv dopo alcuni anni di assenza dal piccolo schermo e lo fa partecipando al programma Celebrity Masterchef, dove porta con sè la sua innata passione per la cucina. "E' tutta mia considerando che a casa nessuno cucinava nonostante la mia fosse una famiglia di Napoli". La showgirl e conduttrice si dice decisa a voler stupire i giudici anche se teme la prova di pasticceria. Della cucina le piace tutto, dal progettare i piatti fino al sedersi a tavola, organizzare cene e prepararle nei minimi particolari. E' una sperimentatrice e cucina sopratutto cosa le piace mangiare. Anche nella sua casa la cucina è bella e grande, ha tutti gli utensili necessari. Le piace preparare dei piatti belli da presentare e quella di Celebrity Masterchef è una vera e propria follia.

ROBERTA CAPUA, LA SCHEDA DELL'EX MISS ITALIA (CELEBRITY MASTERCHEF, OGGI 23 MARZO) - Roberta Capua nasce nel 1968 e la sua grande occasione arriva nel 1987 quando vince il concorso di Miss Italia, iniziando la carriera da modella e indossatrice. Dagli anni '90 ha intrapreso la carriera televisiva raggiungendo notorietà in Rai con In famiglia e Uno Mattina. Nel 2004 approda a Mediaset dove conduce per due edizioni Buona Domenica. Nel 2008 ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per occuparsi del figlio Leonardo, avuto dall'imprenditore Stefano Cassoli. Nel 2016 ritorna in tv con delle brevi apparizioni in tre puntate del gameshow Caduta libera condotto da Gerry Scotti e su Rai Uno con Reazione a Catena. Nel 2017 è tra i concorrenti di Celebrity Masterchef e spera di poter fare colpo su Barbieri e gli altri giudici.

