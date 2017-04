SIMONE MONTEDORO/ Lascia Don Matteo: ecco perché (Finale Ballando con le Stelle, 29 aprile)

Simone Montedoro

SIMONE MONTEDORO LASCIA DON MATTEO: ECCO PERCHE' (FINALE BALLANDO CON LE STELLE, 29 APRILE) - I fan di Don Matteo hanno ricevuto un duro colpo quando nella finale di Ballando con le Stelle 2017, in onda su Rai 1 in questi minuti, Simone Montedoro ha ricordato di aver lasciato la fiction. Non lo rivedremo quindi più nei panni del Capitano Tommasi, già sostituto di Flavio Insinna. Il motivo lo ha spiegato lo stesso attore durante un'intervista dello scorso mese e rievocato in modo sibillino durante l'esibizione di questa sera. Simone Montedoro ha infatti sottolineato come la decisione di lasciare Don Matteo non sia dipesa dalla sua volontà, ma una scelta della produzione. Allo stesso modo, il suo personaggio aveva dovuto dire addio al suo più grande amore, Patrizia.

Don Matteo 11 avrà il suo primo ciack a Spoleto il prossimo 5 giugno. Un'occasione in più per rivedere la celebre fiction che ha riportato sul piccolo schermo Terence Hill e Nino Frassica. Le riprese che verranno effettuate nella storica location di Spoleto, per il terzo anno consecutivo, dureranno 12 settimane: il sipario calerà a fine anno. La troupe ed il cast di Don Matteo 11, rivela una notizia Ansa, ha avuto modo di visitare alcuni dei luoghi storici della cittadina in provincia di Perugia. Il gruppo, guidato dal Sindaco Fabrizio Carderelli, ha fatto visita a piazza Duomo, piazza della Signorina e fra gli altri luoghi anche il teatro romano.

