Festival di Venezia 2017/ Film in concorso e ospiti: arrivano George Clooney, Matt Damon e Julienne Moore

Festival del Cinema di Venezia

Il Festival del Cinema di Venezia continua oggi, sabato 2 settembre, con la quarta giornata. Grande attesa per l’arrivo in città dei divi di Hollywood. Oggi, infatti, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia arriva George Clooney, regista del film in concorso Suburbicon, insieme a Matt Damon, Julienne Moore, Noaj Jupe e Oscar Isaac. Il film è stato scritto interamente da George Clooney con i fratelli Cohen e Grant Heslov. Il titolo del film, Suburbicon è il nome di un luogo fittizio e idilliaco, fatto da abitazioni economiche, in cui far crescere i propri figli e avere una vita serena e tranquilla. Tuttavia, dietro l’apparenza tranquillità si nasconde una realtà oscura fatta di tradimenti, violenza e inganni. E’ la realtà che vive il padre e marito Gardner Lodge (Matt Damon). George Clooney ha voluto così raccontare quella che, spesso, è la triste realtà delle famiglie di oggi attraverso un racconto che ha come location un luogo ideale. Un flim che è candidato alla vittoria del Leone d’Oro. “È un film arrabbiato. C’è tanta rabbia anche là fuori, e voglio che venga riflessa anche nella pellicola. Ho trovato che alcuni argomenti fossero molto interessanti, come la costruzione del muro e il trovare capri espiatori nelle minoranze culturali: sono sempre argomenti interessanti, ma quando li senti in campagna elettorale assumono un’importanza cruciale. Ecco perché ho pensato a Suburbicon, fa sempre bene guardarsi indietro e ricordare che tutto sommato non c’è niente di nuovo in quello che sta succedendo. La storia si ripete”, ha raccontato George Clooney nel corso di un’intervista l’Associated Press.

FILM IN CONCORSO

La quarta giornata del Festival del Cinema di Venezia, però, non sarà solo il giorno di George Clooney, di Madd Damon e Julienne Moore. Oggi, infatti, arrivano al Lido anche Sienna Miller e Alec Baldwin, presenti in The Private Life of A Modern Woman, pellicola fuori concorso. Il film racconta la storia di Vera, un’attrice di successo che, una notte, sogna di aver ucciso Sal, suo spacciatore ed ex fidanzato. Il giorno successivo si sveglia e scrive che l’omicidio è davvero accaduto e che Sal giace in un baule in soggiorno. Vera trasporta il baule con la sua auto in una zona isolata di New York e lo fa rotolare in un lago ma quando, ad attenderla c’è detective della narcotici, McCutcheon, venuto a farle delle domande su Sal. Vera è convinta che il detective abbia creduto alla sua falsa storia ed è stranamente tranquilla tanto da servire la cena al nonno e alla madre. Il giorno dopo, però, l’umore di Vera è turbato dalle sirene della polizia e dallo sguardo di McCutcheon che incrocia quando si affaccia alla finestra.

