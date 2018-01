ALBERTO ANGELA/ Il segreto del suo successo: “Linguaggio chiaro e tanta emozione” (Tv Talk)

Alberto Angela ospite a Tv Talk. Il divulgatore scientifico racconterà dell’enorme successo avuto dal suo programma le Meraviglie con cui ottiene circa 5,8 milioni di telespettatori.

20 gennaio 2018

Alberto Angela a Tv Talk

Il divulgatore scientifico, scrittore e giornalista italiano Alberto Angela sarà ospite a Tv Talk. Reduce da un successo senza precedenti con il programma scientifico di Rai 1, Meraviglie – la penisola dei tesori che nella scorsa puntata in onda il mercoledì ha vinto la serata con circa sei milioni di telespettatori e il 23,81% di share, Alberto Angela racconterà da dove nasce il segreto del suo successo. Un successo anche sui social, visto che si è confermato tra i più commentati sui social dell'intera giornata, con circa 132mila interazioni. Anche tra i giovani il programma è stato molto apprezzato visto che in una nota Rai è stato sottolineato come Meraviglie sia stata la prima scelta della serata sui giovani tra i 15-24 anni per i quali lo share è stato del 20,90. A complimentarsi con Alberto Angela e con il suo programma è stato anche il premier Paolo Gentiloni che in un tweet ha scritto: “#Meraviglie con #AlbertoAngela orgoglio della grande bellezza italiana. Quando la Rai fa la Rai. #ServizioPubblico”.

ALBERTO ANGELA, UN POZZO DI INFORMAZIONI E CONOSCENZA

Quello che molti si sono chiesti in questi giorni è che sicuramente le immagini delle bellezze d’Italia emozionano e fanno rimanere incollati milioni di telespettatori, ma soprattutto a sorprendere in positivo è l’entusiasmo con cui Alberto Angela conduce il pubblico alla scoperta delle bellezze italiane che risulta essere contagioso. Il suo linguaggio è infatti chiaro, ma allo stesso tempo emozionante perché ricco di enfasi. Come non esserlo visto che parla di meraviglie della nostra penisola, permettendoci di fare un viaggio unico sia nella storia, ma anche nell’architettura e nell’ingegneria. Insomma Alberto Angela ha quel quid in più che fa sì che il pubblico apprezzi il suo modo di fare show. Il divulgatore infatti non è mai noioso, pur essendo sempre molto serio e preparato, si può definire un pozzo di informazioni e conoscenza ma allo stesso tempo anche un uomo avventuroso e libero con la passione per i viaggi. Nonostante innumerevoli pregiudizi sul suo conto essendo il figlio di Piero Angela, Alberto ha saputo conquistare tutti, grazie al duro lavoro e senza mai montarsi la testa. I suoi segreti sono due: usare un linguaggio universale ma soprattutto chiaro e poi metterci tanta emozione.

