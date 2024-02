Alberto Angela, chi è la moglie Monica Angela/ “Grazie al suo amore ho resistito durante il rapimento”

Alberto Angela, chi è la moglie Monica

Anche Alberto Angela sarà tra gli ospiti di La TV fa 70 stasera mercoledì 28 febbraio su Rai1. Il divulgatore scientifico e conduttore televisivo è felicemente sposato con la moglie Monica. Dopo un lungo fidanzamento, la coppia ha deciso di sposare con una cerimonia di matrimonio intima e riservata, distanti da occhi indiscreti, andata in scena circa 30 anni fa. Non sono molte le le informazioni circa la compagna di Alberto Angela, alla quale però il figlio del compianto divulgatore Piero è legatissimo. Monica Angela e suo marito Alberto sono sposati dal 1993 e dal loro amore sono nati tre figli: Riccardo (nato nel 1998), Edoardo (nato nel 1999) e Alessandro (nato nel 2004). La loro unione è solida e longeva, come dimostrato in più occasioni dalla coppia

Nel corso di una vecchia intervista concessa al magazine Gente, Alberto Angela ha rivelato che l’amore per la moglie gli ha permesso di andare avanti nel corso del rapimento in Nigeria nel 2004: “Ci fu un assalto al quale seguirono 15 ore di terrore. Eravamo sotto tiro e io sono stati picchiato. Ci fu molta violenza, non capivamo cosa volessero. Chiedevano di tutto, dalla droga ai soldi, e ci chiedevano se fossimo spie. Ci hanno terrorizzato e in quel momento pensare all’amore di mia moglie mi ha aiutato a resistere”.

Monica Angela e la grande passione per la cultura

La moglie di Alberto Angela, Monica, è una grandissima appassionata di arte, viaggi, ma anche sport e arte. Una serie di hobbies e passioni che condivide proprio con il marito che ha conquistato grazie a uno dei dolci più amati della tradizione culinaria italiana: il tiramisù! Alberto Angela è senza dubbi uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo; il popolare conduttore è seguito non solo da un pubblico adulto, ma anche da molti giovani che con il tempo hanno imparato ad apprezzarne la bravura e la conoscenza durante i vari speciali trasmessi in prima serata sui canali Rai.

Nei mesi scorsi Alberto Angela e la moglie Monica sono rimasti spiazzati dal grande interesse social mostrato nei confronti di uno dei suoi figli, divenuto particolarmente popolare sui social di recente. “Per quanto riguarda l’attenzione esagerata dei social verso mio figlio Edoardo che posso dire. Mi è dispiaciuto come potrebbe dispiacere a lei” ha rivelato in quell’occasione Angela che insieme alla moglie predilige una vita lontana dai riflettori.











