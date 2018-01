Edi Aringhieri, mamma di Andrea Bocelli/ “Quando mi dissero: abortisci tuo figlio, sarà cieco” (Domenica In)

Nonostante i medici l'avessero avvertita dei problemi fisici del figlio, riufiutò di abortirlo: nacque la futura star Andrea Bocelli. Edi Aringhieri è ospite di Domenica In

Edi Aringhieri, madre di Andrea Bocelli

Edi Aringhieri non è sconosciuta al pubblico italiano e non solo perché si tratta della madre di Andrea Bocelli. La donna, così come il padre, è stata significativa per la crescita dell'attuale tenore ed alla nascita dell'artista possedeva con il marito un'azienda agricola che svolgeva attività di produzione e commercio di macchine destinate all'agricoltura. Di recente la signora Aringhieri ha dato vita al fianco dei figli Andrea e Alberto alle Officine Bocelli, rivoluzionando un'antica officina meccanica che si trova lungo la strada che porta a Volterra. Questo pomeriggio, 21 gennaio 2018, Edi Aringhieri sarà invece ospite di Domenica In e delle sorelle conduttrici, Benedetta e Cristina Parodi. L'inaugurazione delle Officine Bocelli risale allo scorso marzo: una vera rivoluzione per l'antico posto di lavoro della famiglia dell'artista, dove "i miei genitori hanno lavorato fianco a fianco una vita". Queste le dichiarazioni del tenore a Il Tirreno, in cui ha sottolineato di aver voluto trasformare la location in uno spazio adibito a molteplici servizi, dal caffè alla braceria e dal ristorante al casual&local gourmet food, in cui vengono venduti i prodotti gastronomici del territorio.

IL FILM SUL FIGLIO ANDREA

Di origini contadine, Edi Aringhieri ed il marito Alessandro Bocelli portano avanti negli anni '50 quello che è il centro dell'attività della famiglia Bocelli, per diverse generazioni mezzadri, coloni ed infine proprietari terrieri. E' infatti al fianco del marito che porta avanti il progetto familiare più ampio, che ha visto sette generazioni di figli maschi, tutti con il nome dall'iniziale identica. In seguito alla trasformazione di Gaspero Bocelli da mezzadro al servizio dei principi Corsini a colono del 1830, la famiglia del tenore adotta infatti questa particolare tradizione, che presto si unirà anche all'attenzione per gli utensili e motori utilizzati in agricoltura. Un'eredità di Alcide Bocelli, il nonno dell'artista, che inventò per primo un modo per unire il motore a scoppio agli utensili agricoli. Un talento che gli permetterà non solo di evitare la guerra, ma anche di diventare meccanico di velivoli dell'areonautica. Edi Aringhieri invece è stata riconosciuta a livello internazionale come la prima sostenitrice del figlio Andrea, che ha spesso accompagnato in tutto il mondo per i suoi concerti. Si ricorda in particolare la sua partecipazione alle prove per il concerto Statue of Liberty del 2000, in onore degli immigrati italiani. Anche per questo la vediamo indiscussa protagonista de La musica del silenzio, il film presentato a Milano lo scorso settembre ed incentrato sulla vita del tenore.

IL NO ALL'ABORTO

Rimane ancora caro ai fan di Andrea Bocelli il suo personale racconto sulla madre Edi Aringhieri, in occasione di una serata organizzata dalla Nph-Italia nel 2009. All'epoca l'artista ha parlato a lungo degli attimi che hanno preceduto la sua nascita, partendo dalla scoperta della madre di essere incinta. Momenti duri per la donna, giunta in ospedale a causa di forti problemi al ventre che le facevano temere un'appendicite. Risolto il trattamento, i medici la informarono invece della gravidanza ed al tempo stesso della disabilità che aveva già colpito il bambino. Si tratta infatti del glaucoma congenito che renderà in seguito ipovedente il giovane Andrea Bocelli, a cui seguirà la totale cecità dovuta ad un incidente sul campo da gioco. "La giovane e coraggiosa sposa decise di non interrompere la gravidanza", ha sottolineato Bocelli nel suo intervento video, come riporta Il Corriere della Sera, ringraziando al tempo stesso Edi Aringhieri per la sua scelta e con la speranza che il suo racconto riuscisse a dare coraggio a tutte quelle madri che si trovano nella stessa situazione.

