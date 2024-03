Chico Forti torna in Italia grazie anche ad Andrea Bocelli/ Roberto Alessi: “Ecco chi lo ha reso possibile”

Chico Forti torna in Italia. Da Andrea Bocelli a Enrico Ruggeri: chi ha combattuto per questa svolta

Pochi giorni fa è arrivata la notizia del ritorno in Italia di Chico Forti. L’uomo sconterà nel suo paese la fine della pena all’ergastolo che gli è stata inflitta negli USA per l’omicidio di Dale Pike. Il tutto grazie all’intervento della premier Giorgia Meloni, che gli ha comunicato la notizia personalmente. Ma come sottolinea Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nel nuovo numero del giornale, sono tanti i volti noti che hanno avuto il loro peso in questo ritorno in Italia di Chico Forti.

Partiamo da Enrico Ruggeri, che è sempre stato un grande sostenitore della causa di Chico. “È stato un esempio: non si è mai abbandonato alla disperazione, ha vissuto un incubo trovando la forza di cercare aspetti positivi, al di là della sua incredibile vicenda resta questo suo insegnamento importante”, ha scritto Enrico Ruggeri; lo stesso che, alla notizia del ritorno in Italia, ha poi voluto ringraziare chi, come lui, ha sostenuto la causa dell’uomo: “Un abbraccio a tutti quelli che si sono battuti in questi anni, dalla sua meravigliosa famiglia ai suoi amici, da Marco Mazzoli, Andrea Bocelli e Jo Squillo alle associazioni che hanno tenuto alta l’attenzione senza mai abbassare la guardia”.

E proprio Andrea Bocelli, insieme a sua moglie Veronica, hanno avuto un peso enorme in questa svolta positiva per Chico Forti. Il cantante, che in America ha grande influenza – come fa notare Alessi – ha fatto ogni cosa in suo poter per ottenere questo trasferimento in Italia ottenuto applicando i benefici della CEDU, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tra Chico e Bocelli, d’altronde, ci sono stati vari incontri, grazie ai quali è poi nata un’amicizia, come lo stesso cantante ha raccontato.

Combatte da 12 anni per Chico Forti anche Jo Squillo, che ha spesso lanciato messaggi anche in diretta televisiva (vedi il Grande Fratello Vip). “Finalmente ce l’abbiamo fatta!”, ha detto Squillo, “Chico è un uomo pazzesco, di uno spessore incredibile, se non fosse stato così non ce l’avrebbe fatta”, ha aggiunto. E come lei anche Marco Mazzoli e sua moglie sono stati presenti e impegnati per Chico Forti.











