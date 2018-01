UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Gemma in lacrime per Giorgio, Domenico bacia Tina (Trono Over)

Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani in lacrime per Giorgio Manetti, Tina viene baciata a sorpresa da Domenico e fugge dietro le quinte

29 gennaio 2018 Alberto Graziola

Uomini e Donne, Gemma e Giorgio [Screenshot]

Continua ad avere grande importanza e attenzione il rapporto che lega Gemma Galgani e Giorgio Manetti, in Uomini e Donne. Mercoledì 24 gennaio 2018 si sono svolte le registrazioni delle puntate legate alla parte Over del programma condotto da Maria De Filippi. E, come spesso avviene, i primi ad aver avuto il centro dello studio sono stati proprio loro due, l'ex coppia che sembra aver difficoltà a trovare un equilibrio nel loro rapporto. In particolare, Gemma chiede un confronto con Giorgio a causa di un'intervista che l'uomo avrebbe fatto in occasione del lancio del suo libro. Il giornalista avrebbe riportato una frase "incriminata" che ha creato motivi di malinconia e dolore nella Galgani. Secondo quanto riportato, Manetti avrebbe dichiarato di essersi innamorato, ai tempi della loro frequentazione. Al termine di queste parole, Gemma accusa Tina di aver influenzato l'ex compagno con i suoi continui interventi. Giorgio nega di aver mai rilasciato quelle dichiarazioni al giornalista, in merito al sentimento provato. E, a sostegno della sua tesi, riporta la copertina di un giornale nella quale affermano che lui e Tina siano stati insieme alle Terme di Rieti, in realtà mai avvenuto. Nasce un nuovo scontro tra Tina e Gemma. Per cercare di calmare le acque, Giorgio chiede a Gemma di ballare insieme a lui, in modo da chiarirsi i dubbi e tentare di calmarla.

DOMENICO BACIA TINA

L'inizio della puntata dedicata al trono Over, però, inizia in maniera inaspettata per Tina. Prima dell'ennesimo scontro con Gemma, infatti, l'opinionista non vuole incontrare lo sguardo di Domenico, seduto nel parterre maschile. Questo atteggiamento viene notato da Maria che, divertita, chiede spiegazioni alla Cipollari. Improvvisamente, ecco avvenire il colpo di scena non previsto. Domenico si alza, cerca di abbracciare Tina e le riesce anche a dare un bacio sulle labbra. Di fronte a questo comportamento, lei si alza e fugge dietro le quinte del programma. Domenico, a quel punto, non sembra comunque arrendersi e decide di inseguire (letteralmente) la bionda opinionista, per avere altri baci rubati. Scelta non particolarmente felice e così Tina si ritrova a doversi difendere dall'approccio improvviso dell'uomo. Pare, insomma, che l'inizio della prossima puntata del trono Over vedrà Tina al centro di un "agguato amoroso" e dell'ennesimo incontro/scontro con la nemica storica, Gemma Galgani, in lacrime per le parole (fraintese?) del suo grande amore, Giorgio.

© Riproduzione Riservata.