Giorgio Manetti: “Gemma Galgani? A 90 anni sarà ancora a Uomini e Donne”/ Lei sbotta: “Intervista al veleno!”

Giorgio Manetti lancia nuove critiche a Gemma Galgani: “Lei addio a Uomini e Donne? Tutto falso!”

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani, lanciando nuove stoccate alla storica dama di Uomini e Donne che non rimane in silenzio. Un botta e risposta abbastanza acceso quello tra i due ex, che nello studio del dating show di Canale 5 hanno avuto una storia lunga mesi ma finita tra lacrime e accuse. Intervistato per Tag24, Giorgio si è espresso sul percorso che Gemma sta facendo quest’anno a Uomini e Donne, e alla domanda “Lei troverà l’amore in questa stagione?”, l’ex cavaliere ha risposto in modo negativo.

“Assolutamente no. Gemma è un caso particolare. – ha dichiarato – Lei non si capisce, 14 anni che è lì dentro, dal 2009. Mi devo sentire sempre dire ‘Sono qui che cerco l’amore’, se non l’hai trovato ora, dove lo trovi l’amore?”.

Giorgio ha poi commentato le voci che parlano di un presunto addio di Gemma al programma: “Non è vero niente. – ha tuonato – Maria è contenta di avere Gemma nel programma e continueranno così finché avranno vantaggio. Sarà lì a 90 anni a dire ‘Cerco ancora l’amore’, spero per lei che lo trovi”. Le parole di Manetti sono giunte fino a Gemma, che in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha così replicato: “Giorgio? Oggi mi spiace solo che lui a volte rilasci interviste al veleno in cui parla di me, ma per fortuna ho imparato a lasciarmele scivolare addosso”. La dama ha infine sottolineato che il loro è stato un incontro di anime irrequiete che non si sono mai conosciute e capite fino in fondo.

