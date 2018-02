Roberta Floris/ Chi è la giornalista che presenta Almanacco su Rete 4? Oggi ospite da Barbara D'Urso

Roberta Floris, chi è la giornalista che presenta Almanacco su Rete 4? Oggi ospite nel salotto di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 per presentare la trasmissione delle 19.30.

19 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Roberta Floris, chi è?

Nello studio di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 abbiamo visto ospite la giornalista sarda Roberta Floris. Questa ha presentato la sua nuova rubrica su Rete 4 e cioè Almanacco che andrà in onda a partire dalle ore 19.30. Sicuramente è un'occasione d'oro per questa giovane giornalista che ha dimostrato di avere davvero grande stoffa. Il pubblico della rete Mediaset poi sarà sicuramente pronta ad approfondimenti e a un nuovo volto che potrebbe portare linfa vitale nel preserale. Certo è una fascia oraria molto complessa nella quale se la dovrà vedere con L'Eredità in onda su Rai Uno, Avanti un Altro su Canale 5 e Mai dire Isola su Italia 1. Un'offerta però diversa da tutti i concorrenti che propongono sicuramente argomenti più leggeri e di spessore notevolmente diverso. Un target diverso quindi quello a cui punta Rete 4 con Roberta Floris che è pronta a dimostrare la sua personalità in onda.

LA CARRIERA

Roberta Floris è nata a Cagliari nel 1979. Dopo anni di studio si è laureata alla facolta di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari. Ha portato una tesi dal titolo ''Un diritto costituzionale a una televisione di qualità". Ha poi intrapreso la strada del giornalismo, iscrivendosi all'Ordine dei giornalisti della Sardegna. Nel 2008 arriva la prima esperienza da giornalista sul campo, conducendo e preparando il telegiornale in una nota emittente regionale sarda. Inizialmente collabora e lavora a servizi di approfondimento su attualità, politica ed economia. Nel 2012 arriva il trasferimento a Roma e l'inizio della sua carriera a livello nazionale. Donna di grande carisma e splendido volto ha sicuramente del talento e lo spazio che le riserverà Rete 4 potrebbe essere una nuova grande opportunità per far capire a tutti quanto vale a livello professionale e non solo.

