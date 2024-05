Barbara D’Urso i ‘No’ di Rai e Nove: retroscena sui motivi delle porte chiuse/ Rivelazione bomba di Dagospia

Barbara D’Urso perché non approda nè in Rai né al Nove? Nuovi retroscena sui possibili motivi

Da quando Barbara D’Urso è stata sostituita alla guida di Pomeriggio Cinque da Myrta Merlino rimanendo di fatto senza un un programma, i rumors sul suo televisivo si sono susseguiti incessantemente. Tuttavia l’agognato ritorno in tv non c’è mai stato se si esclude l’ospitata a Domenica In in cui ha concesso una lunga intervista a Mara Venier. E questo ritorno in tv quasi certamente non ci sarà nemmeno in futuro perché non è un segreto per nessuno che sia la Rai che il Nove hanno chiuso le porte ad un possibile arrivo di Barbara D’Urso, ma perché?

A spiegare i possibili motivi dei secchi ‘NO’ di Rai e Nove a Barbara D’Urso ci ha pensato il sempre attento sito di Dagospia che più che riportare delle certezze ha analizzato la situazione rivelando quali possono essere i possibili motivi e le ipotesi sono diverse. Innanzitutto un primo ostacolo potrebbe essere il suo agente Lucio Presto e la ‘guerra’ con Amadeus. Secondo altri, invece, alla base potrebbero esserci i presunti dissidi tra Barbara D’Urso e Pier Silvio Berlusconi. Quale sarà quindi la verità? Per adesso l’unica cosa certa è che la conduttrice è sbarcata su Tik Tok pronta per nuovi progetti, progetti dal quale non fa parte il ritorno in tv, almeno per il momento.

Dunque, Dagospia non riesce a diradare: “Il mistero, fittissimo, sul perché i due principali dirigenti dell’azienda, l’ad Alessandro Araimo e la responsabile dei contenuti, Laura Carafoli, abbiano rintuzzato l’ex regina di Pomeriggio 5…” ma nel frattempo lancia un altro scoop, il corteggiamento del gruppo americano Discovery di Fiorello per un approdo al Nove. Barbara D’Urso, invece, viene rintuzzata non solo dal Nove ma anche dalla Rai. Nelle scorse settimane, infatti, l’AD Roberto Sergio aveva chiarito: “Nessuna trattativa con lei, non la conosco. Per ora non vedo possibili aree di interesse comune.”











