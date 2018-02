Uomini e Donne/ Anticipazioni Nicolò e Lorenzo stupiscono Sara: la dedica prima dell'incontro (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi come Nicolò Fabbri: arriva la dedica per Sara Affi Fella. Intanto Nicola Panico fa nuove rivelazioni

23 febbraio 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Uomini e donne

In attesa della nuova registrazione del trono Classico di Uomini e Donne, che si terrà proprio oggi 23 febbraio, le ultime ore prima del ritorno in studio di tronisti e corteggiatori non sono state prive di novità. Il trono più discusso continua ad essere quello rosa delle due troniste e il tutto a causa di Lorenzo Riccardi. Il corteggiatore, che prima si è dichiarato per Nilufar Addati e poi ha baciato Sara Affi Fella dichiarandosi per quest'ultima, sembra però aver preso la sua decisione definitiva. Lo dimostra una dedica social, fatta attraverso delle story su Instagram, con la quale Lorenzo Riccardi ha fatto ascoltare una canzone dell’artista neomelodico Tony Colombo alla tronista Sara Affi Fella. Nel video in questione, Lorenzo la canta con fare sentito e manda dei baci che sembrano destinati proprio alla bella Sara. Ma non sono le uniche dediche che la tronista sta ricevendo in queste ore.

LA DEDICA DI NICOLO' FABBRI PER SARA E...

Un altro corteggiatore sta lanciando segnali in direzione di Sara: Nicolò Fabbri. "Il tuo profumo addosso" è il messaggio postato dal corteggiatore su Instagram che sembra anche lanciare l'anticipazioni di un'esterna avvenuta di recente tra i due; che ci siano stati passi in avanti anche con Nicolò? Intanto anche l'ex fidanzato Nicola Panico è tornato ad esprimersi sull'ex, confermando la voglia di scendere le scale per corteggiarla a Uomini e Donne. “Lei ha mandato a chiamare uno che a stento conosce, che le ha sempre dato 2 di picche! - scrive Nicola riferendosi probabilmente proprio a Nicolò Fabbri - A me nessuno mi ha mandato a chiamare, nonostante più volte ho manifestato l’intento! Dove mi presento?” ha ammesso infine, confermando di aver avuto la voglia di scendere per lei.

