Nuova maglia Italia/ Foto, il kit away per Euro 2020: seconda divisa bianca

Oggi è stata presentata la seconda maglia dell’Italia per Euro 2020, gli Europei slittati al 2021 e che vedranno gli azzurri di Roberto Mancini sicuri protagonisti, in maglia azzurra oppure con la seconda maglia da trasferta, che sarà bianca ed è stata svelata oggi dalla Puma, sponsor tecnico della Nazionale di calcio italiana. La maglia mostra sulla parte frontale la scritta ‘Italia’ e i colori della bandiera, in una grafica vivace e brillante accompagnata dal logo FIGC posizionato centralmente con il Puma Cat. Un’importante novità di design è l’utilizzo dello scudetto FIGC, impresso tono su tono sulla maglia. I dettagli in Blu Navy aggiungono un tocco raffinato ed elegante al bianco classico della maglia, sfoderata sia dagli uomini sia dalle ragazze della Nazionale femminile nella fotogallery di presentazione, che vi riportiamo in fondo all’articolo.

NUOVA MAGLIA ITALIA EURO 2020: IL KIT AWAY BIANCO

La seconda maglia dell’Italia è un pezzo forte della campagna ‘Only See Great’ della Puma, che vuole celebrare l’unicità e l’orgoglio nazionale dell’Italia, che vivrà come minimo tre partite da padrona di casa – e dunque in realtà presumibilmente in azzurro – allo stadio Olimpico di Roma nella fase a gironi. Puma ha parlato di un approccio ‘rivoluzionario e innovativo’ per il design del kit da calcio Away 2021 della Nazionale italiana: “Il nostro obiettivo era creare un design rivoluzionario che portasse novità ed energia. Il kit celebra l’orgoglio nazionale dell’Italia, e vuole ispirare gli Italiani a raggiungere la grandezza agli importanti campionati di quest’estate”, ha dichiarato Heiko Desens, Global Director Creative and Innovation di PUMA. Sperando che possa essere una maglia con la quale l’Italia del calcio regali grandi emozioni all’Italia tutta…

Più di un kit. Il kit ITALIA 🇮🇹 Indossato da 11, pensato per milioni 🇮🇹 Only See Italia 🇮🇹

Pensa solo in grande 🇮🇹 👉🏻 https://t.co/0tF3OONRaC #OnlySeeGreat @pumafootball pic.twitter.com/4EitAWHpy0 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) April 22, 2021

