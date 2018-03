Ospiti C’è posta per te / Luciana Littizzetto in studio con Luca Onestini, Raffaello Tonon e Paola Caruso

14 marzo 2018 Valentina Gambino

Ospiti di C'è posta per te

Sarà una nona puntata da ricordare quella di C’è posta per te. Il people show condotto da Maria De Filippi ogni sabato sera, conquista i telespettatori con una certezza matematica. La prima puntata di Ballando con le stelle per esempio, non è riuscita a battere Queen Mary che questa volta, “sguinzaglierà” ancora una volta, la tagliente ironia di Luciana Littizzetto. Sarà la comica e attrice torinese infatti, l’ospite speciale del nuovo appuntamento in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, a partire dalle 21.20. Ma le sorprese per i telespettatori non finisco qui. La spalla di Fabio Fazio infatti, sarà la mittente della posta di ben cinque destinatari differenti: Luca Onestini, Raffaello Tonon, Paola Caruso e le wags Michela Persico (fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani) ed Erjona Sulejmani (ex moglie del centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili). Cosa dovrà dire loro? A parte gli “Oneston” che hanno in comune un reality show e una grande amicizia, tra gli altri sembrano non esserci palesi affinità.

Luciana Littizzetto ospite a C’è posta per te

Il nono appuntamento TV con C’è posta per te, si aprirà sabato 17 marzo con Luciana Littizzetto nel ruolo di ospite d’onore. L’artista infatti, dovrà far giungere il suo messaggio a cinque destinatari differenti. L’attenzione del pubblico però, sarà tutta concentrata sulla coppia di amici formata da Raffaello Tonon e Luca Onestini. Come ben ricorderete, la spalla di Fazio è stata presente nello studio di Maria già in tre occasione differenti. La prima volta infatti, ha voluto consegnare la posta a Barbara d’Urso mentre la seconda, ha dovuto confrontarsi con Belen Rodriguez e la terza con Simona Ventura e Rocio Munoz Morales: cosa accadrà invece sabato sera? Il programma condotto dalla De Filippi è giunto gloriosamente alla sua 21esima edizione e mantiene intatto il suo intento: creare un appuntamento televisivo che semplifichi i rapporti tra le persone e all'interno delle famiglie e che permetta di oltrepassare quegli impedimenti e quelle barriere, emotive e di vita, che nella maggior parte dei casi, si elevano tra chi si ama e si vuole bene.

