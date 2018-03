CLAUDIO BISIO DA CATTELAN/ Da aprile nel cast di Saturday Night Live (EPCC)

Claudio Bisio ospite a EPCC. Il noto attore e cabarettista che da poco ha compiuto 61 anni, ha creato le Comedy Pills. Inoltre da aprile è nel cast di Saturday Night Live.

Claudio Bisio a E poi c’è Cattelan

Claudio Bisio, attore e cabarettista molto popolare è riuscito ad attraversare nel corso della sua ricchissima carriera, cinema, tv, cabaret, letteratura e anche sana comicità. Divenuto amato dal pubblico grazie alla conduzione simpatica e frizzante di Zelig al fianco di Vanessa Incontrada, Claudio Bisio ha preso anche parte a numerosissimi film di successo. Lo scorso mese di febbraio, Claudio Bisio ha voluto creare per Audible Italia, società di Amazon una serie audio chiamata Comedy Pills. Si tratta di una collezione di monologhi di una quindicina di minuti tutti da ridere con ventidue sketch scritti e interpretati dai più grandi comici italiani come ad esempio Renato Pozzetto, Lella Costa, Gabriele Cirilli, Anna Maria Barbera, Leonardo Manera e tanti altri. Intervistato da Sorrisi Tv e Canzoni, Claudio Bisio ha raccontato come è andata questa incredibile esperienza al fianco di amici e colleghi: “Registrare un monologo senza trovarsi davanti a un pubblico e non poter vedere le reazioni della platea ha rappresentato una grandissima sfida, qualcosa di inconsueto, che però mi ha molto divertito. Inoltre, tornare a collaborare con colleghi e amici per cui provo una grandissima stima è stato davvero stimolante”.

CLAUDIO BISIO: “LA VERA RIVOLUZIONE DI COMEDY PILLS SONO LE DONNE”

Ai microfoni della rivista Amica, invece Claudio Bisio ha spiegato come è nata l’idea di Comedy Pills: “Ho conosciuto Audible due anni fa, leggendo per loro un audiolibro: La piuma di Giorgio Faletti. Adesso la loro idea era quella d’iniziare a lavorare su contenuti d’ascolto più brevi rispetto al libro. La prima cosa che mi è venuta da proporre sono state delle pillole di comicità. L’idea è piaciuta. Così ho contattato amici e colleghi storici: Renato Pozzetto, Gioele Dix, Marina Massironi, Paolo Rossi, Lella Costa… Ho chiesto loro uno sketch-monologo a testa su un argomento a scelta”. Ha quindi spiegato che questa sorta di esperimento possa secondo il suo parere, influenzare anche in maniera positiva le nuove leve di comici: “Soprattutto a livello di linguaggio. Ma non è che la cosa sia per forza negativa. Stiamo a vedere. La vera rivoluzione di Comedy Pills sono le donne. I monologhi di Mary Sarnataro, Debora Villa, Annamaria Barbera, Rita Pelusio e le altre sono stati molto più strong e politicamente scorretti di quelli degli uomini. Tutti da ascoltare”. Negli ultimi giorni inoltre è stato annunciato il gradito ritorno su Tv8 di Saturday Night Live ed ossia il mitico programma comico e di varietà dell’emittente statunitense NBC che andrà in onda a partire da Aprile. Nel cast compare proprio Claudio Bisio che però non dovrebbe ricoprire il ruolo di conduttore visto che il format non prevede un simile ruolo.

