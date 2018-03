Ballando con le stelle 2018/ Milly Carlucci sfida Maria De Filippi: C'è posta per te si allunga

Ballando con le stelle 2018 debutta sabato 10 marzo su Raiuno: Milly Carlucci si prepara a sfidare Maria De Filippi che allunga C'è posta per te di due puntate.

05 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle

Milly Carlucci è pronta per tornare in tv. Sabato 10 marzo, alle 20.35 su Raiuno, andrà in onda la prima puntata di Ballando con le stelle 2018 che si ritroverà a sfidare nuovamente C’è posta per te di Maria De Filippi. Il programma del sabato sera di canale 5 sta portando a casa ascolti record al punto che Mediaset avrebbe deciso di allungare la durata dello show realizzando due puntate in più. Il sito davidemaggio.it ha rivelato che il programma si allungherà di due settimane per poi lasciare direttamente il posto al serale di Amici 17 che partirà sabato 7 aprile. Per Milly Carlucci, dunque, la concorrenza sarà più dura del previsto. Lo show di Raiuno prevedeva di poter avere almeno due settimane di bassa concorrenza per riuscire a strappare qualche telespettatore a Maria De Filippi. Mediaset, però, ha deciso di sfruttare la scia continuando a puntare su Queen Mary, diventata ormai la regina degli ascolti. Sarà, dunque, una lunga battaglia quella tra la Carlucci e la De Filippi.

BALLANDO CON LE STELLE 2018, MILLY CARLUCCI PUNTA SULLA BELLEZZA

Battere Maria De Filippi non sarà facile per Milly Carlucci che, per la nuova edizione di Ballando con le stelle, ha deciso di puntare sulla bellezza maschile. Sono tanti, infatti, i concorrenti uomini pronti a conquistare le telespettatrici. Uno dei più attesi è sicuramente Don Diamont, l’affascinante Bill Spencer della soap opera americana Beautiful che è pronto a mettere da parte la sua aria da bello e dannato dimostrando di essere anche un ballerino dall’animo buono. Fascino tutto italiano, invece, per Cesare Bocci, protagonista de Il commissario Montalbano accanto a Luca Zingaretti. Ci sono, poi, i modelli Akash Kuman e Giaro Giarratano e l’attore, attualmente in onda su canale 5 con la fiction Furore, Massimiliano Morra. Basteranno, dunque, tutti questi belli per vincere la gara degli ascolti?

© Riproduzione Riservata.