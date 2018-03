Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini attacca Rosa e Marco: "Sono un corpo e un'anima"

Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini attacca Rosa Perrotta e Marco Ferri: secondo l'ex letterina, i due sarebbero i veri strateghi organizzando a tavolino le nomination.

E’ guerra aperta tra Alessia Mancini e Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018. Le due naufraghe, in nomination insieme a Simone Barbato, non riescono a trovare un punto d’incontro. Dopo gli accesi litigi delle scorse settimane e la ritrovata armonia, nelle ultime ore qualcosa si è rotto. L’ex letterina, accusata da Rosa di essere una stratega e di aver organizzato le nomination con Nino Formicola e Bianca Atzei, rimanda al mittente tutte le accuse e si scaglia non solo contro di lei, ma anche contro Marco Ferri. Senza mai perdere la calma, Alessia Mancini svela quello che sarebbe il piano che l’ex tronista e il modello starebbero portando avanti da soli dopo l’uscita di scena degli altri componenti del gruppo ovvero Filippo Nardi e Paola Di Benedetto. Alessia si sarebbe definitivamente convinta dei giochi di Rosa e Marco dopo la sua nomination. “Io sapevo già che sarei finita al televoto se avessi passato la nomination della scorsa settimana. Ormai Marco e Rosa sono un corpo e un'anima. Ma va bene così, anch'io ho degli amici qua. Ci sono persone con le quali vado d'accordo e basta e persone con le quali ho un bel rapporto. E poi persone con le quali le cose non funzionano. Non puoi andare d'accordo con tutti, non saresti una persona vera", ha detto.

GUERRA TRA ALESSIA MANCINI, ROSA PERROTTA E MARCO FERRI

Alessia Mancini è decisa a vivere fino in fondo l’avventura sull’Isola dei Famosi 2018. Circondata dall’affetto di Bianca Atzei, Nino Formicola, Amaurys Perez e Jonathan, i naufraghi con cui ha legato di più, Alessia è convinta che sull’Isola ci siano alcuni naufraghi che, sin dai primi giorni, hanno studiato una strategia da portare avanti. Tra questi, secondo l’ex letterina, ci sarebbero proprio Rosa Perrotta e Marco Ferri. “La primissima settimana c'erano già Marco Ferri, Rosa Perrotta, Paola Di Benedetto e Francesco Monte che avevano fatto gruppo e avevano deciso di votare Nadia e me. Hanno scelto prima Nadia e la settimana dopo è toccato a me”, ha detto la Mancini. Da parte loro, Rosa e Marco non nascondono la loro intolleranza nei confronti della Mancini: “È polemica, fa sempre precisazioni inutili. È assurdo, ci vuole una faccia tosta per fare così" – ha detto Rosa a cui Marco ha aggiunto - "Quando si sbaglia qualcosa sbagliano gli altri, quando qualcosa è fatto bene è stata lei".

