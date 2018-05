Giorgio Manetti/ Uomini e donne, dal bacio con Gemma al compleanno con Anna Tedesco, e Paola?

Oggi andrà in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Tutte le anticipazioni su Giorgio: il bacio con Gemma, l'uscita con Paola e il compleanno passato insieme ad Anna.

Giorgio Manetti, il 28 aprile scorso ha festeggiato 62 anni

Durante il racconto del trono over non poteva che non essere ancora lui, Giorgio, il protagonista della puntata, insieme a Gemma e alla coppia Sossio e Ursula. Durante la puntata mandata in onda il 9 maggio abbiamo lasciato il protagonista in questione in una lite, mentre la sua Gems – vecchia fiamma – raccontava al pubblico il bellissimo rapporto che sta costruendo insieme a Marco. Il motivo della lite in studio è il chiacchierato bacio che Giorgio e Gemma si sono scambiati durante la puntata del Maurizio Costanzo Show. Le parole di Giorgio non sono delicate nei confronti di una dama, infatti, se lei ammette che è stata presa dal momento, lui, dall’altra parte, racconta di non aver rifiutato per non essere scortese nei confronti di Gemma. Sebbene neghi ancora qualsiasi sentimento per lei, sembra proprio che il lui ribolla qualche sintomo di gelosia. Infatti, ora, Gemma sembra essere felice e per tutta la puntata non ha mai citato Giorgio e il loro vecchio rapporto.

GIORGIO CONOSCE PAOLA: “SOPPORTO I TATUAGGI PERCHE' E' BELLA”

Dopo l’accesa discussione riguardanti il bacio tra Gemma e Giorgio al talk show di Maurizio Costanzo, il cavaliere in questione racconta di star conoscendo Paola. Lei, giovanissima, ha circa quarant’anni, lui, venti in più. Non solo si sente fortemente la differenza di età, ma Giorgio nota i numerosi tatuaggi sul corpo di lei. “Non mi piacciono, ma per lei posso fare un’eccezione. È una bella donna”. Se da una parte Giorgio è contento di uscire con Paola (sebbene continui ad accettare l’ingresso di nuove dame); Paola è dubbiosa soprattutto per i numerosi anni di differenza. Nel frattempo arrivano le prime anticipazioni riguardo la puntata che andrà in onda oggi pomeriggio in cui Giorgio racconterà il suo compleanno passato in compagnia di Anna Tedesco, 52 anni, ed ex protagonista del trono over. Lei racconta a un noto settimanale: “Giorgio ha prenotato per me l’Hotel 500 Firenze di Campi Bisenzio. Rivedersi dopo due mesi è stata una gioia. Giorgio nella vita privata è semplice e ironico”.

GIORGIO, IL GETLEMENT, RIVEDE ANNA

Tra le novità di oggi si parlerà proprio dell’incontro tra Giorgio e Anna avvenuto per festeggiare il compleanno di lui. “Ho invitato Anna Tedesco perché mi faceva piacere averla al mio tavolo in questa occasione”. Anna ha infatti lasciato lo studio del programma “Uomini e Donne” da qualche mese perché non sopportava le continue accuse e illazioni di Gianni Sperti. Giorgio continua il suo percorso all’interno del programma di Maria di Filippi e tra una puntata e un’altra si concede qualche intervista; nell’ultima racconta come sedurre. Per lui le donne sono una parte essenziale della sua esistenza e per questa ragione detta un decalogo per corteggiarle nel migliore dei modi. Il primo punto? Capire in 60 secondi chi si ha davanti. Poi proseguire: “Bisogna guardare le donne dritto negli occhi, trattarle con rispetto e farle sentire costantemente desideratae" Infine, consiglia a suoi fedeli telespettatori di fare gesti carini e di non mettere in una situazione di tensione la donna ambita. Il cavaliere fiorentino, un buon corteggiatore, sottolinea che i due punti fondamentali in ogni rapporto sono la sincerità e il rispetto.

