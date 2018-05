SILVIA PROVVEDI E FABRIZIO CORONA / La rottura non è definitiva: "Io sono innamorata di lui e lui di me"

Silvia Provvedi ha parlato al settimanale Chi del suo rapporto con Fabrizio Corona: le cause della crisi, l'amore mai svanito e le speranze per il futuro insieme.

02 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona stanno attraversando un periodo di crisi, come ammesso dalla stessa cantante de Le Donatella. Ma la sua decisione di lasciare Milano e tornare a Modena non ha nulla a che vedere con le immagini del fotografo insieme a Belen Rodriguez. Al contrario, le ragioni di dissidio vanno più indietro nel tempo ovvero nel comportamento tenuto da Corona dopo la sua uscita di prigione. Come dichiarato dalla stessa Provvedi alle pagine di Chi, lei avrebbe desiderato uno stile di vita più tranquillo di quello che subito il suo compagno ha cercato: "Da quando è uscito, nulla è andato come la mia testa aveva immaginato. Se da un lato giustifico la sua voglia di vivere, di aver casa sempre piena, di riprendere a lavorare e cercare la sua dannata adrenalina, dall'altro non posso perdonare il suo egoismo nel voler cancellare la mia di vita. In questo anno e mezzo io ho fatto tanti sacrifici. L'ho rispettato, l'ho aspettato e nel mentre avevo creato una privacy che fosse tutta per noi".

SILVIA PROVVEDI E FABRIZIO CORONA DI NUOVO INSIEME

Al settimanale Chi, Silvia Provvedi ha parlato del suo rapporto con Fabrizio Corona, negando il coinvolgimento di Belen Rodriguez: "Cerco ordine nell'amore. Così ho preso i bagagli e sono andata a Modena a pensare, a rilassare la mente, a capire. E di certo il problema nasce ben prima di queste fotografie". Ul futuro della coppia è quindi ancora possibile, anche se la cantante de Le Donatella non esclude a priori né la pace né la chiusura definitiva. Ciò di cui è certa sono i sentimenti che ancora la legano all'ex re dei paparazzi e che, secondo quanto lui afferma, dovrebbero essere ricambiati: "Io sono innamorata di Fabrizio, lui dice di esserlo di me, anzi se vi raccontassi le scenate che fa quando non ci sono, non ci credereste. Purtroppo gli uomini non ragionano con la testa, ma con altro. Spero che Fabrizio ritrovi il senno altrimenti resterà il bene tra noi, ma la porta di casa sarà aperta per andare via. Per me. Per lui".

