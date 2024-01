Liliana Resinovich, gli amici: “La sera prima discuteva con Sebastiano”/ “Clima strano, teso. Lei triste”

Due anni dopo il ritrovamento del cadavere di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e ritrovata il 5 gennaio seguente in un parco della città, due amici della donna si fanno avanti per raccontare cosa accadde la sera in cui la 63enne e suo marito, Sebastiano Visintin, parteciparono all’ultima cena in loro compagnia. Di quel momento resta un video che lo stesso Visintin aveva realizzato, immagini in cui Liliana Resinovich appare silenziosa e triste. A Mattino Cinque, la coppia che era con loro ha deciso di rivelare alcuni particolari che avrebbe colto proprio relativamente allo stato d’animo della donna quando mancavano poche ore alla sua misteriosa sparizione.

Andreea Rabciuc, un testimone: "Portata in auto al casolare"/ Il particolare che potrebbe portare alla svolta

“Il clima quella sera era strano, teso, lei non era felice, era un po’ triste – ha confermato l’amica di Liliana Resinovich -. Sebastiano non era contento che ci fossimo anche noi a cena là, lei era seduta accanto a me, io l’ho guardata e ho colto proprio quel momento: le ho visto uno sguardo, è stato proprio una cosa di una tristezza profonda, un disagio profondo. Le ho visto questo sguardo e le ho detto ‘Cos’hai Lilly?’, sono rimasta di stucco…“.

Omicidio Pierina Paganelli/ Nuova lettera anonima: dopo Manuela Bianchi tocca a Luis

Liliana Resinovich, gli amici dell’ultima cena: “Quella sera discuteva con Sebastiano”

Gli amici di Liliana Resinovich sostengono quindi che la donna fosse triste la sera prima di sparire, il 13 dicembre 2021 durante la loro ultima cena con lei e il marito Sebastiano Visintin. Uno di loro aggiunge un particolare al resoconto di quel giorno: “Quella sera loro discutevano sempre, di cosa non lo so. Quando ce ne siamo andati, abbiamo attraversato la strada e loro stavano ancora discutendo“. Secondo chi era con loro, a tavola ci sarebbe stata una tensione palpabile. Un clima intriso di tristezza che il vedovo della 63enne ha sempre escluso sostenendo che sua moglie fosse serena fino alla mattina della scomparsa.

Andreea Rabciuc, resti di una sciarpa tra i reperti sulla scena del ritrovamento/ Le piste al vaglio

“La sensazione era che fosse sempre Sebastiano a dirigere un po’ dove si va, cosa si fa, diciamo che lui dirigeva le cose e lei comunque era sempre d’accordo. Come amici ci siamo chiesti se Sebastiano possa averle fatto del male, riesce difficile pensare una cosa simile (…). Ci chiediamo come non si sia accorto che Lilly avesse qualcosa che non andava bene“. Gli amici credono alla relazione extraconiugale con Claudio Sterpin, un amore “segreto” che per Sebastiano Visintin non sarebbe mai esistito ma che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere contesto in cui è maturato il dramma ancora oggi in bilico tra le ipotesi di suicidio e omicidio.













© RIPRODUZIONE RISERVATA