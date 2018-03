BURIAN BIS, METEO ONDATA DI GELO ARTICO/ Italia, temperature in picchiata e neve in pianura

Burian Bis, meteo ondata di gelo artico: si prepara il ritorno del freddo di origine polare in Italia. Nei prossimi giorni nevicate in pianura e crollo delle temperature.

Burian bis (immagini di repertorio, foto da Lapresse)

Chi sperava che ormai l'arrivo della Primavera fosse alle porte dovrà presto ricredersi. Sull'Italia incombe infatti Burian Bis (o Burian 2 che dir si voglia), l'ondata di freddo polare che dopo aver sferzato la penisola tra il mese di febbraio e quello di marzo, adesso è pronto a gelare nuovamente l'Italia. Così come Burian I, anche l'erede del primo sgradito ospite si farà riconoscere per gli afflussi di aria gelida di origine provenienti dalla regione artica che contribuiranno a portare sul Paese nevicate fino in pianura su molte regioni. Secondo le previsioni di meteoam.it, un significativo peggioramento della situazione climatica dovrebbe manifestarsi già nella giornata di giovedì, quando "le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sull'arco alpino e saranno diffuse dal mattino sul settore occidentale oltre i 900-1000 metri, e poi dal pomeriggio sul resto delle Alpi, a partire dai 1200 metri".

CROLLO TERMICO

Ma cosa rende diverso Burian dalle altre precipitazioni che in questi giorni stanno costringendo la Protezione Civile ad emettere diversi bollettini di allerta meteo anche per possibili nubifragi? Senza dubbio il freddo polare. Anche Burian Bis, così come il suo predecessore, non mancherà di far rabbrividire gli italiani. Prepariamoci infatti ad assistere ad un vero e proprio crollo termico, con temperature in picchiata. Il clou in questo senso dovrebbe verificarsi tra lunedì 19 e martedì 20 marzo, due giorni in cui la Primavera lascerà totalmente spazio alla stagione invernale, che tenterà così un ultimo colpo di coda prima di lasciare spazio al bel tempo. Il vortice polare, dunque, è pronto a riavvolgere l'Italia: sapremo farci trovare più preparati della prima volta? Con una settimana d'avviso c'è tutto il tempo provarci...

