Franchino, com’è morto dj e vocalist Francesco Principato/ La famiglia: “Era in ospedale da alcune settimane”

È morto Francesco Principato, dj Franchino, famoso anche come vocalist non solo in tutta l’Italia, ma anche fuori dai confini nazionali, e infatti il mondo della musica e delle discoteche è in lutto. A dare la triste notizia è stata la sua famiglia, che sui social ha pubblicato un post in cui lo descrive come una persona speciale che ha illuminato le vite degli affetti a lui cari con il suo sorriso, ma anche con la forza e coraggio che ha mostrato nella sua vita. Dj Franchino è morto all’età di 71 anni dopo aver combattuto una malattia, su cui però non si sa molto, perché la famiglia si è limitata a far sapere che Franchino da qualche settimana era in ospedale. Il decesso è avvenuto nella mattinata di domenica 19 maggio, per quanto riguarda i funerali si sa al momento che verranno celebrati in forma privata. Tanti i messaggi di cordoglio sui social: da quelli dei Pinguini Tattici Nucleari (“Un abbraccio alla famiglia“) a Molella (“Un pezzo di storia, Rimarrà per sempre la Tua Magia“).

Franco Di Mare, com'è morto giornalista Rai: era malato di cancro/ La famiglia "Abbracciato dal nostro amore"

Franchino è stato protagonista di serate iconiche in discoteca, guadagnandosi la notorietà, ma ha anche affiancato colleghi più importanti e noti nei suoi anni d’oro, basti pensare a Mario Più, Gabry Fasano, Sandro Vibot e Ricky Le Roy, con cui ha scritto la storia della disco italiana. La sua intenzione è stata quella di sovrapporre la sua voce ai beat house e techno, un’idea con cui ha conquistato prima le discoteche italiane, poi quelle delle Baleari, a partire da Ibiza.

Lisa Labbrozzi, morta 39enne esponente di Forza Italia/ Trovata senza vita nella propria casa

PARRUCCHIERE E DJ CON UNA GRANDE PASSIONE PER LA MUSICA

Franchino dj, che era nato a Caronia, in Sicilia ma si era trasferito all’età di 18 anni in Toscana, viveva a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, dopo essersi a lungo diviso tra Empoli e Montelupo, zona dove aveva mosso i primi passi da vocalist e aveva poi aperto l’attività di parrucchiere. Infatti, di giorno faceva questo lavoro, mentre di notte si scatenava e faceva scatenare i suoi fan come dj.

Franchino djsi era anche lanciato in nuove forme di intrattenimento durante la pandemia Covid, infatti da casa intratteneva i fan con delle dirette musicali. Due anni fa, ospite di Muschio Selvaggio di Fedez e a Libero raccontò quei tempi d’oro, in cui si suonava anche per 12 ore di fila, precisando però che da allora nulla era cambiato nella sua passione per la musica, tanto da affermare che non avrebbe mai smesso di suonare, fino alla fine.

Roger Corman: come è morto?/ Chi era il famoso 'Re dei B-Movies' che scoprì Scorsese, Coppola e De Niro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franchino (@franchino_officialpage)













© RIPRODUZIONE RISERVATA