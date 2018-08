VAL GARDENA, DONNA ACCOLTELLATA IN ALBERGO/ Ultime notizie, morta Rita Pissarotti: il marito stava scappando

Delitto in Val Gardena, una donna accoltellata in albergo a Santa Cristina: ultime notizie, morta Rita Pissarotti. Fermato in autostrada il marito Paolo Zoni: accusato di omcidio volontario

14 agosto 2018 - agg. 14 agosto 2018, 18.40 Niccolò Magnani

Omicidio in Val Gardena (LaPresse, immagini di repertorio)

Ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che ad uccidere Rita Pissarotti, la 60enne di Parma trovata morta questa mattina in un albergo di Santa Cristina in Val Gardena, sia stato il marito Paolo Zoni, l'uomo che ha lasciato l'albergo prima dell'arrivo delle forze dell'ordine ed è stato bloccato proprio mentre si stava immettendo sull'A22 dall'ingresso di Bolzano Nord: con ogni probabilità per tentare la fuga. Stando a quanto riportato da Parma Today, l'uomo è in questo momento sotto interrogatorio mentre la Scientifica è all'interno della stanza del residence per vedere di analizzare la scena del delitto. Nel frattempo è stata già disposta la data dell'autopsia, che verrà effettuata nella giornata di giovedì e servirà a stabilire con esattezza le circostanze della morte di Rita Pissarotti, per quanto i primi rumours dicano che la donna sia stata uccisa a coltellate. (agg. di Dario D'Angelo)

DONNA DI 60 ANNI TROVATA MORTA IN ALBERGO VAL GARDENA

Aveva 60 anni, era sposata e tutto si sarebbe aspettato, forse, da una vacanza in Val Gardena che non la fine tremenda che le si stava preparando: Rita Pissarotti è stata accoltellata nella sua stanza d’hotel. Era originaria di Parma e si trovava nel residence Hotel Gardena a Santa Cristina in Val Gardena assieme al marito, Paolo Zoni, primo e al momento unico sospettato dell’omicidio: secondo i primi dettagli forniti dalle autorità e dalla Procura di Bolzano, si tratterebbe quasi senza dubbio di omicidio volontario stante a quanto si è parato di fronte ai primi soccorritori. A fare la macabra scoperta questa mattina è stata un’addetta delle pulizie all’interno dell’albergo, entrata in stanza e rimasta choc per la situazione che ha dovuto vedere davanti ai suoi occhi. Come riporta l’Ansa, «Nell'albergo in Val Gardena, dove in tarda mattinata è stata trovata la donna, è intervenuto anche l'elisoccorso Aiut Alpin».

IL MARITO FERMATO IN AUTOSTRADA

Intanto il medico intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna, che sarebbe per l’appunto stata accoltellata alla schiena (ma occorre avere dettagli maggiori prima di dare come certa l’esatta modalità del delitto avvenuto in provincia di Bolzano). Il marito della vittima, secondo quanto riportato dall’Ansa, è stato fermato nel pomeriggio a Bolzano mentre si trovava in autostrada: aveva lasciato la struttura prima dell’arrivo della polizia e questo ha fatto aumentare i sospetti nei suoi confronti da parte degli inquirenti. Una pattuglia dei carabinieri lo ha fermato all'ingresso dell'autostrada: ora si ritrova in stato di fermo ed è accusato di omicidio volontario della coniuge, in attesa di eventuali dettagli che peggiorino o scagionino la posizione di Zoni. La coppia era giunta in Alto Adige il 6 agosto scorso, mentre marito e moglie vivevano a Collecchio da molti anni ormai.

