GUERRA IN SIRIA/ "Macron ci sta portando al massacro per arricchire la Francia"

Secondo MARIO MAURO, ex ministro della Difesa italiana, Macron porta avanti la linea neocolonialista di Sarkozy. L'Italia deve opporsi come già fece nel 2013

13 aprile 2018 INT. Mario Mauro

Emmanuel Macron, foto La Presse

"La comunità internazionale dovrebbe fare tesoro di quanto esprimono le comunità cristiane siriane che senza essere sostenitrici di Assad, chiamate a scegliere tra lui e l'Isis hanno scelto il presidente siriano": così dice l'ex ministro della difesa Mario Mauro in questa intervista a ilsussidiario.net. In Siria c'è un conflitto tra potenze regionali, non c'è mai stata una guerra civile, ha detto ancora, "in cui è finito mezzo mondo. La Francia in modo particolare ci sta trascinando in una guerra che ha come unico scopo i suoi interessi, nel quadro di una politica neocolonialista che va avanti da anni". Trump? "Si muove solo per interessi politici interni".

Macron dice di avere le prove dell'uso di armi chimiche da parte di Assad: a che gioco sta giocando? Qual è la sua politica?

Già da anni sullo scenario internazionale Parigi ma anche Londra ricoprono dei ruoli che definirei neocolonialisti, che vanno ben oltre il disegno condiviso della Ue. Anzi, il ruolo che tendono a incarnare costituisce un ostacolo a una politica estera comune europea, e rappresenta un serio problema anche per una politica di difesa europea perché le concepisce solo come un riflesso delle strategie di queste due nazioni.

Macron come Sarkozy?

Sì, la sua posizione sembra il riverbero di quella di Sarkozy e quindi alla fine ci conduce a un giudizio molto duro sullo scenario degli interventi internazionali degli ultimi 25 anni.

Che giudizio?

L'Italia era primo partner commerciale dell'Iraq al tempo dell'intervento contro Saddam. Era il primo partner della Libia al tempo dell'intervento contro Gheddafi e casualmente era primo partner commerciale con la Siria quando sono cominciate le ostilità.

Partner dei dittatori?

No, non voglio dire questo, quanto che il prossimo governo italiano dovrà fare i conti con una dimensione dell'interesse internazionale che mi auguro venga ben valutato.

Che rapporti ha invece Macron con l'Arabia Saudita?

Questo è un aspetto importante. Nello scenario siriano si ragione come se fosse in atto una guerra civile, ma è falso, è una guerra di potenze regionali che hanno coinvolto mezzo mondo. Lo scontro tra Iran e Arabia per l'egemonia sul Golfo e sul Medio oriente, il problema della sicurezza di Israele e la politica neo-ottomana di Erdogan configurano uno scenario in cui la Francia sta cercando un suo spazio mettendo l'Europa davanti alla politica del fatto compiuto. Macron ci sta portando in guerra in Siria per una politica che sarà vantaggiosa per la Francia e per l'Arabia. Difficile invece capire quale sia il vantaggio dell'Europa.

In mezzo a tutto questo fa capolino Trump con le sue sparate su twitter, minacciando la guerra e poi rimangiandosi la parola. Che strategia ha?

La strategia di Trump dipende molto più da fattori di politica interna, la necessità di togliersi di dosso le inchieste che lo riguardano.

Per cui l'annunciato bombardamento non ci sarà?

In un contesto come quello siriano questa continua tendenza a cercare di far saltare il banco da parte di questo o quel paese, e penso agli errori di Obama che ha di fatto accettato di finanziare gruppi poco ortodossi come documentato da numerose inchieste, risalta ancor più la difficoltà degli Usa ad avere una politica di contenimento dell'espansionismo russo. Questi sono gli elementi in cui vanno inserite le ultime uscite di Trump. La possibilità che Usa, Francia e Arabia Saudita colpiscano nelle prossime ore in modo da tenere un ragionevole distacco dagli interessi russi nella zona mi sembra molto difficile.

Cosa ne pensa delle accuse ad Assad sull'uso di armi chimiche?

Nel 2013 è stato raggiunto un accordo che ha visto americani e russi protagonisti perché Assad consegnasse i suoi depositi di armi chimiche, con un risultato documentato raggiunto. Anche ammesso sia riuscito a preservarne una parte, perché ora che sta stravincendo sul terreno grazie a russi e iraniani dovrebbe finire la guerra in modo stupido utilizzando armi chimiche contro civili indifesi? Non vorrei sembrare l'avvocato difensore di Assad, dico solo che alla popolazione civile siriana è stato chiesto di scegliere fra Assad e l'Isis o i ribelli jihadisti. La vittoria sul terreno è figlia di questa scelta folle proposta alla popolazione, che ha preferito giustamente Assad. L'esempio da tenere a mente è quello delle comunità cristiane, che pur non essendo sostenitrici di Assad, hanno scelto lui come possibilità di scongiurare la vittoria dell'Isis.

Cosa che ha infastidito le potenze occidentali, giusto?

Le potenze occidentali avevano scommesso sulla vittoria di queste formazioni legate ai jihadisti. In più c'era e c'è il nodo strategico delle grandi vie di approvvigionamento di gas che partendo dal Golfo dovevano attraversare la Siria e raggiungere il Mediterraneo.

L'Italia cosa dovrebbe fare secondo lei?

Il nostro paese deve fare un esercizio politico molto semplice, non deve farsi schiacciare da Francia e Gran Bretagna e ribadire i suoi obbiettivi di pace come abbiamo fatto nel 2013 grazie al governo Letta, in modo da scongiurare un'escalation. E' importante che il nuovo parlamento assuma la leadership su un tema che non può essere lasciato a un governo finito, quello di Gentiloni, e sia solerte ad appoggiare sì il governo esistente ma con la chiara indicazione di non compromettere la scelta italiana mettendosi in una posizione di guerra. Una scelta iragionevole, alla luce de nostri rapporti con gli attori dell'area. Russia compresa.

Esiste il rischio che la Siria, da fattore di instabilità internazionale che chiede un'assunzione di responsabilità (e dunque un governo in tempi brevi) diventi il classico alibi per imporre una soluzione tecnica?

No, spero non ci sia nei partiti la tentazione di lasciar fare al governo Gentiloni per non compromettersi su quanto avviene in Siria. E' il tempo della responsabilità, siamo stati un mattone importante nel 2013 e se non si fosse fatto così, dal dicembre 2013 a governare a Damasco sarebbe stata l'Isis.

Come si esce dal caos siriano?

Possiamo dare molti contributi: la nostra intelligence può fornire elementi utili ad americani e francesi perché si chiariscano le idee sullo scenario, che comprende anche i timori di Israele di un attacco da parte delle milizie filoiraniane ed hezbollah in Siria. Un po' alla volta bisogna riportare gli Hezbollah in Libano, rimandare a casa gli iraniani e dare ai russi un compito di interposizione perché gli interessi iraniani non debordino. Ma nemmeno devono essere le truppe occidentali a dare un vantaggio all'Arabia Saudita e alla Turchia.

(Paolo Vites)

© Riproduzione Riservata.