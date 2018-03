WhatsApp, stop ai messaggi spam/ Arriva un update per bloccare le catene di Sant’Antonio

WhatsApp, stop ai messaggi spam: arriva un update per bloccare le catene di Sant’Antonio. Termineranno finalmente i noti, quanto fastidiosi, messaggi virali

Le catene su WhatsApp hanno vita breve - LaPresse

Le catene di Sant’Antonio su WhatsApp, potrebbero avere vita breve. I fastidiosi messaggi di spam, che inducono i vari utenti a far circolare ulteriormente lo stesso “sms”, sembrano finalmente avere vita breve. Stando alle indiscrezioni circolanti nelle ultime ore, pare che la chat di messaggistica più famosa al mondo, sia pronta ad un update, che permetterà appunto di bloccare le famose catene di cui sopra. In poche parole, una volta che l’app verrà aggiornata all’ultima versione, quest’ultima si doterà di un algoritmo che sarà in grado di riconoscere tutti le segnalazioni dei vari utenti, nonché, di bloccare lo stesso messaggio dopo che questo verrà condiviso per la 25esima volta. Una volta scattata l’allarme sul sospetto del messaggio, questo verrà preso in esame, e se ritenuto “negativo”, verrà eliminato definitivamente.

OCCHIO ALLE TRUFFE E AI FAKE

In attesa di testare con mano questa nuova update, la speranza è che la stessa possa realmente funzionare, visto che sono davvero diversi i messaggi spam che ogni giorno circolano sui nostri smartphone. Tra l’altro, alcune di queste catene di Sant’Antonio sono delle vere e proprio truffe, o le classiche notizie fake tanto in voga in queste ultime settimane, come ad esempio quella più recente riguardante la bolletta della luce: se qualcuno non la paga, gli altri utenti subiranno un aumento per pagare la sua. Il nuovo WhatsApp dovrà quindi svolgere un lavoro davvero impressionante quanto certosino, se si calcola che ogni giorno quasi 1.5 miliardi di messaggi vengono scambiati fra gli utenti di questa piattaforma.

© Riproduzione Riservata.