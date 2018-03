Whatsapp, aggiornamento/ Gli utenti pronti ad accogliere due novità molto interessanti

19 marzo 2018 Matteo Fantozzi

L'ultimo aggiornamento di Whatsapp ha portato due sorprese molto gradite al pubblico che l'ha già effettuato, due situazioni che di certo fino a questo momento non ci si aspettava di vedere. La più attesa e finalmente pronta a sbarcare sui nostri dispositivi mobili è quella legata alla registrazione senza la pressione del tasto col megafono, che permetterà quindi di effettuare con maggiore semplicità dei messaggi vocali più lunghi. Uno swipe permetterà di rendere tutto più facile a quelli che si sono lamentati della difficoltà nel gestire questa situazione. Da Telegram sbarca invece la seconda novità, infatti direttamente con l'app potremo inviare dei brevi messaggi video come capita anche con il competitor. Un'evoluzione che rende ancora una volta Whatsapp più pratico e pronto a dare maggiori possibilità a chi lo ha a disposizione sul proprio dispositivo.

AUMENTANO I COMPETITOR

Playstore e AppStore sulla scia di Whatsapp negli ultimi mesi si sono riempiti di applicazioni più svariate. Sicuramente il programma di messaggistica istantanea ha avuto un successo così importante da portare diversi sviluppatori a promuoversi come competitor. Sicuramente l'app che ha avuto il maggior successo è Telegram che per alcuni è diventata addirittura superiore a Whatsapp. C'è poi chi invece si è concentrato sul mondo dei più giovani, da questo è nata l'esperienza di SnapChat che sicuramente ha portato a un'evoluzione più legata a emoticon e video che alla messaggistica pura. Al momento comunque Whatsapp rimane il colosso insormontabile dal quale è difficile prescindere. L'utenza infatti non può rinunciarvi proprio e se qualcuno utilizza Telegram o Snapchat sicuramente tutti hanno installato sul loro smartphone o iPhone Whatsapp. Questo anche e soprattutto perché sono talmente tanti gli iscritti che non averlo riduce la possibilità di comunicare e scambiare file.

