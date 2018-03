Google Home arriva in Italia/ L’assistente intelligente che si attiva con il comando vocale: ecco cosa fa

Google Home arriva in Italia, l’assistente intelligente che si attiva con il comando vocale: ecco cosa fa. Il nuovo gadget di BigG sbarca nel mercato italiano, rivoluzionerà la nostra vita?

Google Home presentato oggi

E’ stato presentato ufficialmente oggi Google Home. Si tratta dell’ultimo gioiello tecnologico sfornato da BigG, un assistente molto intelligente che vi aiuterà in alcune pratiche quotidiane. Google Home, che all’apparenza può sembrare un vaso o un moderno oggetto di design, è una sorta di altoparlante con cui potrete dialogare tramite comandi vocali. In poche parole, potrete chiedergli di riprodurre una determinata canzone attraverso l’applicazione Spotify o Google Play; potrete informarvi sulle condizioni meteo esterne, se il vostro volo o treno è in orario o porta ritardo, potrete chiedergli di leggere per voi le principali notizie del giorno, o anche di tradurvi una frase in svariate lingue. Google Home è quindi il classico assistente tecnologico che spesso e volentieri abbiamo visto nei film ambientati però in un futuro lontano.

IL COSTO E LE CARATTERISTICHE

Sbarcato in Italia, saranno due le versioni disponibili, quella mini, che sembra un semplice altoparlante, e che costerà 59 euro, e quella Max da 149 euro. Fra le caratteristiche di Google Home, il fatto che riconosce fino a cinque voci diverse, di modo che lo stesso non faccia confusione fra i vari membri della famiglia. Delle ulteriori funzionalità del nuovo aggeggio, ne ha parlato Suveer Kothari, 37enne inglese vice presidente di Google: «Si possono gestire gli apparecchi smart della casa - le parole a La Repubblica - come lampadine connesse o come Chromecast per avviare un video di YouTube o Netflix sulla Tv semplicemente con un comando vocale». Kothari è fiducioso che in Italia il prodotto possa funzionare: «L’Italia è il settimo Paese nel quale esce Google Home. Sappiamo cosa gli italiani chiedono al nostro motore di ricerca sul web, abbiamo fatto esperienza e per questo siamo i primi ad esser riusciti a lanciare un prodotto del genere in italiano».

