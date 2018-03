Stazione spaziale cinese Tiangong 1, cade in Italia/ “Ci colpirà? Più facile vincere al Superenalotto"

Stazione spaziale cinese Tiangong 1, cade in Italia: “Ci colpirà? Più facile vincere al Superenalotto". Sta rientrando la stazione spaziale e potrebbe colpire la nostra penisola

La stazione spaziale Tiangong 1

La prossima settimana farà ritorno nella nostra atmosfera la stazione spaziale cinese Tiangong 1. Fuori controllo, le varie agenzie spaziali stanno continuamente monitorando il suo tragitto, fra cui l’Asi, l’Agenzia Spaziale Italia, in collaborazione con la Protezione Civile. Indicativamente Tiangong 1 dovrebbe toccare il suolo fra la fine di questo mese, attorno al 28 marzo, e l’inizio del prossimo, entro il 4 aprile, e fra le nazioni interessate c’è anche l’Italia, in particolare la zona che va dall’Emilia Romagna fino al sud. Difficile, a tutt’oggi, stabilire con certezza quando la stazione spaziale cinese farà ritorno sulla terra, e soprattutto, dove, visto che pare che solamente una quarantina di minuti prima dell’arrivo, potremo scoprirlo. «Quella prevista per il rientro non è una finestra fissa, ma viene aggiornata continuamente e diventerà sempre più piccola», le parole rilasciate all’agenzia Ansa da parte di Ettore Perozzi dell’Asi.

ATTUALMENTE SI TROVA A QUOTA 220 KM

«Soltanto tre giorni prima si potrà stabilire il giorno dell'impatto nell'atmosfera – ha proseguito l’esperto - sono moltissime le incertezze da considerare perché queste dipendono non soltanto dall'assetto, ma dalle condizioni dell'atmosfera». Attualmente si trova a 220 chilometri di quota, scendendo quindi di 30 chilometri rispetto ai 250 dello scorso primo marzo. Il fatto che comunque Tiangong 1 possa creare dei disagi alla popolazione italiana, è davvero poco probabile, anzi, è più facile vincere al Superenalotto. Ad affermarlo è il Centro di eccellenza in Telerilevamento e Modellistica previsionale di eventi severi (Cetemps) dell'Aquila, che invita appunto a non creare falsi allarmismi: «Qual è il rischio che cada sulle nostre teste? La probabilità che vinciate la prossima Lotteria Nazionale - dice il Cetemps - è di 1 su 10.000.000. Quasi 100 volte più probabile». Più chiaro di così…

© Riproduzione Riservata.