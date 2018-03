Huawei P20 e P20 Pro, diretta streaming video/ Presentazione, display da 6.1 pollici, e prezzi fino a 899 euro

Huawei P20 e P20 Pro, diretta streaming video, presentazione, display da 6.1 pollici, e prezzi fino a 899 euro. Oggi, dalle ore 14:00, svelato pubblicamente il nuovo dispositivo cinese

Oggi la presentazione del nuovo Huawei P20

Per tutti gli amanti degli smartphone Huawei, è un grande giorno. Quest’oggi, 27 marzo 2018, verrà infatti presentato il nuovo P20, l’ultimo nato della nota multinazionale cinese. Huawei ha scelto il magico scenario di Parigi per svelare al mondo il suo nuovo gioiello, una location europea a conferma di quanto mercato abbia nel vecchio continente appunto il dispositivo mobile in questione. L’evento sarà visibile a partire dalle ore 14:00 italiane, in diretta streaming video attraverso il canale Youtube ufficiale di Huawi (lo trovate poco più in basso), e nell’occasione verrà appunto presentato il P20, nonché il P20 Pro, la versione più performante. Diciamo che nelle ultime settimane sono emersi moltissimi rumors sui due nuovi telefoni, e di fatto, si conoscono già quasi tutte le caratteristiche degli stessi. Oggi scopriremo però se le molteplici anticipazioni degli scorsi giorni verranno confermate o meno.

ALCUNE CARATTERISTICHE

Tra l’altro, in quel di Parigi, verrà svelato anche un terzo modello del neonato P20, ovvero, l’RS Porsche Design, che come anticipato dallo stesso nome, sarà in collaborazione con la nota azienda automobilistica tedesca, e che avrà delle caratteristiche praticamente identiche al P20 Pro, ma con un design firmato appositamente dalla casa di Stoccarda, un po’ come già avvenuto in passato con un altro modello Huawei, il Mate 10. Inoltre, tale nuovo modello potrebbe avere fino a 516 GB di memoria, e 6 GB di Ram, rumors per ora non confermati ma nemmeno smentiti. Per quanto riguarda invece le caratteristiche dei due P20 “classici”, i due display saranno da 5.8 e 6.1 pollici, con memoria da 128 GB, mentre la Ram sarà di 4 e 6. I prezzi variano dai 679 euro agli 899, in linea con i top di gamma del mercato italiano. Nonostante il P20 Lite sia già disponibile nel Bel Paese, non si sa ancora la data d’uscita ufficiale delle altre due versioni del P20, che comunque, dovrebbe essere messo in commercio sicuramente prima della prossima estate. Qui sotto il video di Youtube dove avverrà la presentazione ufficiale in diretta.

