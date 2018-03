Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ La batteria dura meno di S8 e iPhone X

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus escono sconfitti per quanto riguarda la batteria: minor durata di Galaxy S8, iPhone X e tanti altri top di gamma 2018.

09 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Samsung Galaxy S9

Il 16 marzo arriveranno sul mercato Samsung Galaxy S9 e S9 Plus e in questi giorni si moltiplicano sui siti specializzati le recensioni e i raffronti con i precedenti modelli dalla casa di produzione sudcoreana. PhoneArena ha messo a confronto S9 con il suo predecessore su alcune specifiche, tra cui la batteria. E a uscire sconfitto dal confronto è proprio il nuovo top di gamma della Samsung. La variante flat del Galaxy S9 totalizza solo 7 ore e 23 minuti di schermo acceso, contro le 8 ore e 22 minuti del S8. Stesso rapporto per i dispositivi Plus: il nuovo modello raggiunge quota 7 ore e 8 minuti, mentre S8 Plus ben 8 ore. Nella classifica degli smartphone con migliore durate della batteria, anche iPhone X supera Galaxy S9 di ben 1 ora e 18 minuti e Galaxy S9 Plus di 1 ora e 43 minuti. Nel affronto con l’iPhone 8, il più emblematico è tra modello 8 Plus e S9 Plus dove lo scarto a favore del prodotto Apple è di ben 3 ore e 27 minuti. Il migliore della lista è però il Huawei Mate 10 Pro che totalizza poco meno di 5 ore in più di attività, rispetto ai nuovi top di gamma di Samsung.

Samsung alla Milano Digital Week

Tra i protagonisti della prima edizione della Milano Digital Week, in programma dal 15 al 18 marzo, ci sarà anche Samsung, main partner della manifestazione, che mostrerà i nuovi Galaxy S9 e S9+, annunciati al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. All’interno del Samsung District si svolgeranno diverse sessioni su vari temi di rilevanza sociale. Il 16 marzo si svolgerà un workshop che permetterà di conoscere le modalità di scatto offerte dal Samsung Galaxy S9: una delle novità del suo top di gamma è infatti la fotocamera posteriore (doppia nel Galaxy S9+) con obiettivo ad apertura variabile che permette agli utenti di esprimere al meglio la loro creatività. Il 17 marzo, a partire dalle 9:00, presso la Smart Arena, si svolgerà un laboratorio dedicato all’apprendimento con l’uso del visore Samsung Gear VR. Inoltre durante la Milano Digital Week sarà possibile vedere i recenti elettrodomestici intelligenti di Samsung, tra cui il Family Hub con Bixby 2.0, le tecnologie della Internet of Things e il nuovo sistema di pagamento mobile Samsung Pay.

