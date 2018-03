Whatsapp, cancellare messaggi inviati?/ Esteso il tempo dai sette minuti a un'ora per evitare errori

Whatsapp, cancellare messaggi inviati? Esteso il tempo dai sette minuti di ora a oltre un'ora. Innovazione che però non dovrebbe riguardare i dispositivi Apple con sistema operativo iOs.

09 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Novità su Whatsapp con il tempo per cancellare un messaggio che è stato esteso dai sette minuti a oltre un'ora. Si parla precisamente di 68 minuti e 16 secondi per aumentare la possibilità di cancellare messaggi che erano stati inviati per errore. Per farlo c'è però un opzione fondamentale e cioè quella che il destinatario non abbia visualizzato il messaggio, la doppia spunta blu infatti impedirebbe qualsiasi azione come è già in questo momento. Aumenta quindi un margine che era stata inserita da pochissimo tempo. Secondo quanto riportato da WABetaInfo però pare che questa nuova funzione non dovrebbe essere presente sui sistemi iOs, gli iPhone. Una situazione che sicuramente non sarà piaciuta all'utenza Apple. Ovviamente l'eliminazione porterà, come ora, a cancellare il messaggio con la nuvoletta però che segnala l'azione che arriverà anche all'utente a cui è stato inviato il tutto.

COME SONO ORA LE COSE

WhatsApp ha praticamente monopolizzato il mercato della messaggistica istantanea. Sbaragliata la concorrenza di Messenger, Twitter e Instagram ha sicuramente al momento la preferenza di utenti Android e iOs per contatti rapidi e giornalieri. Negli anni poi sono cambiate diverse cose, grazie a un continuo studio di novità che potessero migliorare le performance degli utenti. Non da moltissimo tempo poi con l'introduzione delle due spunte blu è nata anche l'idea di cancellare nel brevissimo tempo la possibilità di cancellare un messaggio inviato per errore. Al momento infatti entro sette minuti dal momento della spedizione del messaggio si può cancellare l'azione, rendendo il testo o audio/foto che sia indisponibile per l'utente che l'ha ricevuta. Una situazione che è piaciuta a molti anche perché precedentemente non c'era la possibilità di cancellare i messaggi inviati.

