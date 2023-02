11enne picchiata per gelosia/ Video sui social, la mamma: “40 ragazzi contro di lei”

Un’11enne è stata picchiata per strada ad Arezzo, aggredita dal branco per gelosia, e il video del pestaggio è stato poi divulgato sui social media. In particolare, alla giovanissima era stato contestato da due sue amiche di avere un interesse sentimentale nei confronti dell’ex fidanzato di una di loro (15enne), ma la madre della vittima ha spiegato che non è così, raccontando a “Storie Italiane” la vicenda per intero: “Erano circa le 17.45, mia figlia doveva vedersi con due ragazzine per chiarire una cosa per noi banale, poi finita in tragedia. Lei non aveva niente a che fare con questo ragazzino, che le aveva mandato due o tre messaggi. Ha subito chiuso le conversazioni con lui”.

11ENNE PICCHIATA DAL BRANCO AD AREZZO, LA MADRE: “L’HANNO ASPETTATA IN 40”

Come ha rivelato la madre dell’11enne picchiata, quest’ultima era stata rassicurata da una delle ragazze, che le aveva detto che nessuno l’avrebbe presa a botte: “Mia figlia è arrivata qui in buona fede, perché si fida sempre di tutti, lei è buona. C’erano circa 40 ragazzi ad aspettarla, alcuni filmavano e guardavano solo, altri l’hanno picchiata con calci e pugni, con una cintura, l’hanno presa a sputi e tirata per i capelli. Quando sono arrivata a prenderla, è salita in macchina e aveva i capelli tutti rotti. Non si faceva sfiorare in testa, aveva dolori da tutte le parti. In pronto soccorso hanno chiamato la polizia. Non ho mai visto una rabbia così forte”. Oggi l’adolescente vede un po’ meno da un occhio, ha un problema di salute a una clavicola e, forse, ne ha uno anche a un rene.

