12enne spara e ferisce 31enne/ Agguato ordinato da un parente: vendetta d’amore?

Un ragazzino 12enne spara e ferisce un uomo di trentuno anni: sembra la trama di un film giallo, ma in realtà è tutto, incredibilmente e paradossalmente, vero. L’agguato ha avuto luogo nella serata di venerdì 2 aprile 2021 nel Bresciano, in frazione Chiarini di Montichiari, dove il giovane ha atteso il suo “obiettivo” e poi ha aperto il fuoco contro di lui in via Santa Scolastica. Per quale ragione un adolescente si è dovuto macchiare di un simile crimine? La risposta è davvero choc: per fare un favore a un parente. Sì, perché il mandante di tale aggressione è un 27enne italiano parente del bambino, a cui ha affidato la pistola, una calibro 22 non denunciata e con matricola abrasa, incaricandolo di colpire il suo nemico.

Morte in diretta Instagram sulla Casilina/ 4 vittime, tre erano appena maggiorenni

Il destinatario del proiettile, infatti, sarebbe un rivale in amore dell’uomo, che ora si trova detenuto presso il carcere di Brescia, mentre il trentunenne è ricoverato in prognosi riservata a Brescia, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L’arma che ha sparato è stata rinvenuta e sequestrata in queste ore dai carabinieri della compagnia di Desenzano, che hanno operato in coordinamento con la Procura di Brescia.

MILLION DAY/ Estrazione di Pasqua dei numeri vincenti di oggi 4 aprile 2021

12ENNE SPARA A 31ENNE: IL MANDANTE È UN PARENTE

Per quanto concerne i risvolti giudiziari connessi a tale vicenda, “Il Giornale di Brescia” tratteggia lo scenario che va delineandosi con il passare delle ore; in particolare, il quotidiano scrive che il 12enne che ha sparato (“non imputabile perché nei suoi confronti è prevista la presunzione assoluta di incapacità”) e il parente proprietario della pistola “dovranno ora rispondere in concorso di tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di arma clandestina”. Ancora in fase di chiarimento, invece, il movente del tentato omicidio, che, come detto, sarebbe legato a una ragazza contesa tra i due giovani. L’avvocato del ragazzo 27enne, attualmente detenuto in carcere, ha dichiarato all’Ansa di non avere ancora avuto modo di comunicare con il proprio assistito e di essere ancora in attesa di comunicazioni per un incontro con lui e circa la convalida del fermo (udienza non ancora fissata). Per ciò che concerne il ragazzino che ha aperto il fuoco, invece, si sta muovendo la Procura minorile.

LEGGI ANCHE:

Immagini Buona Pasqua 2021 Twitter, instagram e whatsapp/ L'ultima cena al tempo del Covid...

© RIPRODUZIONE RISERVATA