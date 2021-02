14enne di Arezzo segnalato da Fbi per un commento Youtube/ Minacciava strage a scuola

Un giovane di Arezzo è stato segnalato dall’Fbi dopo aver commentato in maniera pesante un video su Youtube. Il filmato in questione, come specificato da TgCom24.it, riguardava nel dettaglio una sparatoria avvenuta in una scuola americana. I federali sono soliti effettuare dei controlli attraverso i loro sistemi informatici ed hanno appunto individuato questo 14enne toscano, segnalandolo poi alla Polizia Postale italiana. A quel punto gli agenti italiani si sono messi alla ricerca del giovane, e nel giro di un paio d’ore l’hanno individuato, nascosto dietro un falso profilo.

Il commento era stato segnalato dal Federal Bureu of Investigation, in quanto lo stesso minacciava di compiere un’azione simile nella sua scuola. Dopo il commento il 14enne è stato segnalato anche alla procura dei Minori. Stando a quanto segnalato dagli agenti dell’Fbi, nel commento del minorenne è stata ravvisata estrema pericolosità, di conseguenza è stata inviata una segnalazione urgente, di modo da scongiurare delle possibili conseguenze, vista la possibilità di una replica.

14ENNE SEGNALATO DALL’FBI: ACCERTAMENTI IN CASA PER IL RAGAZZO

Dopo che gli agenti della polizia postale hanno individuato l’abitazione del ragazzino di Arezzo, questi si sono recati presso la casa assieme alla polizia municipale locale; a quel punto è stata effettuata una perquisizione presso il domicilio del 14enne, di modo da individuare eventuali armi e capire poi se fosse stato davvero lo stesso ad aver lasciato il commento “minaccioso”. Il giovane ha infatti un fratello di 17 anni, di conseguenza non era da escludere che fosse stato lui a commentare sui social network. Dopo l’accertamento le forze dell’ordine hanno escluso la presenza di armi nell’abitazione e inoltre è stato accertato che fosse il 14enne il reale autore dello scritto sui social. Sembra comunque che si tratti di una classica bravata con il minorenne che non si era reso conto della gravata compiuta: la sua famiglia è rimasta sconcertata dall’accaduto.



