17 again, ritorno al liceo/ Video, su Italia 1 il film con Zack Efron (21 agosto)

Il film 17 again, ritorno al liceo andràin onda oggi, venerdì 21 agosto, nella prima serata di Italia 1 alle ore 21.20. Si tratta di un film di genere commedia realizzato nel 2009 e andato in onda per la prima volta in Italia nel maggio dello stesso anno. L’opera è stata diretta da Burr Steers e vede come protagonisti due famosissimi attori del cinema americano Matthew Perry già noto al pubblico soprattutto per il suo ruolo all’interno della famosissima serie Friends e Zac Efron, idolo delle teenagers conosciuto appunto grazie a vari programmi del canale Disney Channel. Altri interpreti sono Leslie Mann, Allison Miller, Michelle Trachtenberg, Sterling Knight e Thomas Lennon. Le musiche sono state realizzate da Rolfe Kent.

17 again – ritorno al liceo, la trama del film

17 again – ritorno al liceo si apre nell’anno 1989 nel preciso momento in cui Mike O’Donnell è una star al liceo e sa già cosa vorrebbe fare da grande. Grazie infatti alle sue capacità sportive si prospetta una folgorante carriera nel mondo del basket. La sua fidanzata però la vigilia della partita finale del torneo le rivela di essere incinta e gli da la notizia che terrà il bambino. Mike decide così di mollare tutto e sposarla. Si tratta di un flashback e in realtà siamo nel 2009, quando Mike ha 37 anni una non tanto florida carriera all’interno di una grande industria farmaceutica. Sua moglie ha già chiesto il divorzio e lui è stato buttato fuori di casa perciò vive temporaneamente con un suo amico. I suoi due figli ormai adolescenti non hanno alcun rapporto con lui e la sua vita quindi non è poi così bella come si sarebbe aspettato. In un momento di nostalgia decide di tornare al suo vecchio liceo per rivivere i bei tempi, qui incontra il bidello della scuola che gli fa un toccante discorso sulla vita e sul significato dell’essere adulti. Tornando a casa Mike scorge proprio il bidello in cima ad un ponte, intento a suicidarsi corre subito in suo aiuto ma arrivato lì non c’è più nessuno e cade malamente lui stesso dal ponte venendo inghiottito da un terribile vortice tornando di nuovo adolescente.

Tornato a casa del suo amico Ned, inizialmente combattono in quanto il secondo lo vede come un ladro ben presto però comprende che si tratta dell’amico Mike. Ned decide così di iscrivere Mike a scuola con il nome di Mark, fingendo sia suo figlio, proprio nel liceo dove i due figli dell’uomo passano le loro giornate. Non sarà facile per Mark farsi accettare dagli adolescenti, bisogna vestirsi alla moda e cambiare completamente il proprio stile. Qui Mike farà una terribile scoperta, suo figlio è preso di mira dal bullo della scuola e capitano della squadra di basket mentre sua figlia è la sua fidanzata. Capisce così di aver fallito, sia come padre che come marito e decide di impegnarsi per aiutare il figlio a entrare anche lui nella squadra.

Si susseguono varie vicissitudini che vedono Mark come protagonista ma purtroppo non si svolgono tutte al meglio per lui, l’uomo infatti entrerà di nuovo nelle grazie della moglie come amico del figlio Alex e la donna rivedendo in lui molto del marito se ne sente nuovamente attratta ma bloccata dall’età del giovane. Anche la figlia, dopo essere stata mollata da Stan il capitano della squadra di basket, si avvicina a Mark insieme a tante altre ragazze del liceo. I due giovani riescono a conquistare un posto in squadra ma Scarlett all’ultima partita scappa via inseguita da Mike che si definitivamente riconoscere lasciando al figlio la possibilità di vincere la partita e conquistare il suo posto. All’udienza del divorzio Mark finge di leggere una lettere di Mike ma non riesce a salvare il suo matrimonio, fino a quando Scarlett non comprende in realtà le vere intenzioni del marito tornando con lui. Mike torna così adulto e e insieme a sua moglie e ai suoi figli.

Video, il trailer di 17 again, ritorno al liceo





© RIPRODUZIONE RISERVATA