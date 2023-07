20 anni che siamo italiani, replica 2a puntata/ Diretta e ospiti: da Emma Marrone a Michele Placido

20 anni che siamo italiani anticipazioni e diretta replica seconda puntata

Il sabato sera estivo di Raiuno continua ad essere dedicato al grande show e alla musica. Oggi, sabato 22 luglio, alle 21.25, subito dopo l’appuntamento con Techetechetè, Raiuno trasmette la replica della seconda puntata di 20 anni che siamo italiani, lo show che ha come protagonisti Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e che è stato trasmesso, per la prima volta, nell’autunno del 2019 con grandissimo successo. Uno show nato per festeggiare i vent’anni di carriera di Gigi D’Alessio dalla sua esplosione sul palco del Festival di Sanremo e quelli di Vanessa Incontrada che, arrivata in Italia per lavorare come modella, dopo 20 anni, è diventata uno dei volti più amati dal pubblico.

Durante il programma “20 anni che siamo italiani”, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada hanno ripercorso le loro carriere ricordando i momenti belli, ma anche quelli più difficili e condividendo il palco con tanti amici e colleghi.

Gli ospiti della seconda puntata di 20 anni che siamo italiani

Tanti gli ospiti del mondo della musica, della televisione, del cinema, ma anche dello sport che, nel corso delle tante puntate di 20 anni che siamo italiani, hanno condiviso il palco con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Anche la seconda puntata dello show, dunque, promette grande divertimento, ma anche spunti di riflessioni grazie anche ai monologhi di conduttori e ospiti.

Questa sera, nel corso della puntata, sul palco, ci sono: Emma Marrone che canta il brano “Stupida Allegria”, Flavio Insinna, Alessio Boni, l’attore e regista Michele Placido, Rocio Munoz Morales, Ficarra e Picone e Achille Lauro, uno degli artisti più amati dalla sua generazione.

Come vedere in diretta streaming 20 anni che siamo italiani

Grazie al sito Raiplay o all’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, smart tv e tablet, è possibile seguire la diretta streaming dello show 20 anni che siamo italiani contemporaneamente alla diretta televisiva. Inoltre, sempre grazie a Raiplay, le varie puntate così come i singoli momenti della serata possono essere visti in qualsiasi momento.

