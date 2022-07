23enne ucciso in strada dopo lite: fermato 17enne/ Bologna, accoltellato a un fianco

Dramma a Castel del Rio, in provincia di Bologna, dove un 23enne è stato ucciso in strada pare al culmine di una lite che sarebbe nata per motivi futili e che avrebbe coinvolto, peraltro, più di un soggetto, anche se le indagini sono ancora in corso e si attende di fare ulteriore chiarezza su questo aspetto. L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 15 luglio 2022, pochi minuti prima della mezzanotte, e in questi istanti i carabinieri, coadiuvati dalla Procura per i minorenni, stanno conducendo una serie di accertamenti per conoscere i termini esatti dell’accaduto e accertare l’eziologia di un’aggressione tanto cruenta da sfociare in un omicidio.

Le informazioni certe sino a questo momento risiedono nell’intervento dei sanitari del 118 e, naturalmente, il fatto che sia stata coinvolta nell’attività degli inquirenti anche la Procura per i minorenni non può che far intuire che i sospetti stiano gravitando attorno a un soggetto che non ha ancora compiuto i 18 anni. In tal senso, è stato rintracciato un 17enne residente in un paese vicino, nei cui confronti si starebbero valutando alcuni provvedimenti, ma mai come in questi attimi è necessario fare ricorso al condizionale, poiché lo scenario è tutto in divenire e mancano conferme.

BOLOGNA, 23ENNE AGGREDITO A MORTE IN UN PARCO GIOCHI: L’ESAME AUTOPTICO SARÀ FISSATO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ

L’omicidio del 23enne di Bologna sarebbe avvenuto in un parco giochi ubicato nei pressi di via Giovannini. La vittima sarebbe di nazionalità italiana e sarebbe stata accoltellata a un fianco nel corso di un diverbio nel quale sarebbero stati coinvolti più giovani. Per i rilievi del caso, sono intervenuti in loco anche il medico legale e la sezione scientifica dell’Arma dei carabinieri, oltre al nucleo investigativo.

L’esame autoptico è fissato per la giornata di martedì 19 luglio 2022 e, a quanto pare, all’episodio avrebbero assistito anche altri giovani. Tutta da valutare la loro posizione, ma questo, come detto, non si potrà sapere sino a quando l’attività d’indagine non giungerà a una svolta.

