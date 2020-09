4mila contagi in un giorno: nuovo lockdown in Israele/ Durerà almeno 2 settimane

La pandemia di Coronavirus che da numerosi mesi ammorba l’intero orbe terracqueo, torna a fare paura in Medio Oriente, con particolare riferimento allo Stato di Israele, che sta per avviare un nuovo lockdown. A rivelarlo sono state le fonti giornalistiche locali, che raccontano come il comitato ministeriale abbia avanzato tale proposta nella notte appena andata in archivio per fronteggiare il picco dei contagi registrato nelle ultime settimane. A proposito di numeri, nella giornata di ieri, giovedì 10 settembre, si sono registrati 4.038 nuovi casi di Covid-19, traducibili nell’8,8% dei test effettuati. “Il ministero della Sanità – riporta ‘Il Fatto Quotidiano ‘ – ha specificato che dall’inizio della pandemia 146.542 persone sono state contagiate. Attualmente i malati sono 33.920, dei quali 982 sono ricoverati in ospedali. I casi gravi sono oggi 489: erano 419 una settimana fa. Oltre mille i decessi”.

NUOVO LOCKDOWN IN ISRAELE: DECISIONE CONVALIDATA DA DOMENICA?

La decisione del nuovo lockdown in Israele sarà convalidata, stando alle indiscrezioni che filtrano direttamente dalla nazione mediorientale, dal Governo nella giornata di domenica 13 settembre. Dovrebbe durare due settimane e riguarderà la festa di Rosh ha-Shanà (il Capodanno ebraico) e il digiuno dello Yom Kippur, per poi, in caso di numeri confortanti, sospenderlo in maniera graduale. È ancora “Il Fatto Quotidiano” a svelare i dettagli della nuova chiusura: “Una volta che il lockdown sarà entrato in vigore, gli israeliani non potranno allontanarsi dalle proprie abitazioni per oltre 500 metri – scrive il giornale –. Scuole e università saranno chiuse, così come tutti gli esercizi privati non indispensabili. Le preghiere potranno essere tenute solo all’aperto o in spazi ritenuti idonei dalle autorità sanitarie. Ieri, prima che il ‘Comitato’ ministeriale decidesse il lockdown, diversi ospedali avevano fatto presente al Governo di aver raggiunto un livello di guardia nei dipartimenti per il Coronavirus, specialmente nelle zone più colpite dalla pandemia”.



