8 settembre 1943, l’Armistizio/ Resa e illusione: Italia nel caos verso guerra civile

La data dell’8 settembre 1943 è segnata sui libri di scuola come un momento decisivo per l’Italia, nonché come un punto di partenza e al tempo stesso di illusione per tanti militari e civili dopo il periodo bellico. Proprio l’8 settembre 1943 viene ricordata come la data del proclama di armistizio di Badoglio, ovvero l’annuncio dell’entrata in vigore dell’armistizio di Cassibile firmato 5 giorni prima con gli anglo-americani. Erano le 19.42 quando il messaggio di Badoglio fu trasmesso dall’ente radiofonico EIAR con il quale si annunciava al popolo italiano la fine di ogni attività bellica da parte del Regno d’Italia nei confronti degli Alleati (fino ad allora nemici) sancendo l’inizio della resistenza contro il nazifascismo. Un annuncio che colse alla sprovvista i presidi militari italiani, provocando la messa allo sbando di migliaia di soldati che si ritrovarono così senza direttive da seguire. Fu proprio un passaggio del discorso di Badoglio a creare il panico: “Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza”. Nessuno ebbe la certezza di ciò che occorreva realmente fare in quei caotici momenti. Il proclama, in realtà, era volutamente poco esplicito, ed a pagarne le conseguenze furono essenzialmente i soldati.

8 SETTEMBRE 1943, ARMISTIZIO: UN PAESE ALLO SBANDO

E proprio nel caos più totale, all’indomani dell’8 settembre, il Re, la Regina e lo stesso Badoglio insieme ad alcuni ministri e generali dello stato maggiore fuggivano da Roma verso Brindisi, per qualche mese sede degli Enti istituzionali. In assenza di alcuna direttiva né misura presa per difendere la Capitale, l’esercito si dissolse. A reagire fu proprio la Germania che diede via al Piano Achse: la stessa notte dell’8 settembre, le forze militari tedesche presero possesso di aeroporti, stazioni ferroviarie e caserme. Furono i tedeschi a dare le direttive per il disarmo dei militari italiani suddivisi in tre gruppi: chi accettava di combattere dalla loro parte poteva continuare a conservare le armi, al contrario veniva mandato nei cambi di internamento in Germania e ritenuto prigioniero di guerra. Infine, chi opponeva resistenza o si schierava con i partigiani veniva ucciso o impiegato nei campi di lavoro. Anche per i civili le cose andarono molto male sul piano economico e dopo l’armistizio la situazione peggiorò radicalmente a causa dei blocchi da parte dei nazisti. L’8 settembre, dunque, portò all’Italia solo l’illusione che la guerra fosse finita ma il conflitto andò avanti fino alla primavera del ’45 con l’aggravante di essersi trasformato in una sorta di guerra civile tra due Italie divise, quella fedele al Fascio e ai tedeschi e quella decisa a liberare il Paese insieme agli Alleati.

